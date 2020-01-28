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  • Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»

Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»

28 января 2020, 15:20
27

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал заявление его жены Дарьи Валитовой о том, что он больше не будет выступать за первую команду питерцев.

«Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», – цитирует Кокорина «Подъем».

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

Источник: «Подъем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (27)
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dinar7777dinar
1580214166
Че и Зениту стал ненужен бестолочь ? Правда видать зп за е бался платить Газпром ведь от тебя толку ноль.
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andromend
1580215723
Галицкий то, по сравнению с руководством Зенита, по мужски поступил с Мамаевым. Из клуба выпер,но ведь не гнобил. Кокоша,конечно,клуб,в свое время,подвел,спору нет,но как то мелко эта возня смотрится. Не солидно.
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bset
1580216475
Если в итоге в Сочи не уйдет, будет очень крут. Лучше отсидеть в Зените-2, в форму привести себя и договариваться с другим клубом. Тут точно ловить нечего. Этот денежный мешок уже не одного игрока переживал и выплюнул, в свое время половину Рубина в неликвид превратил. Тот же Дзюба сегодня на коне, а завтра не то скажет и также загнобят - там никого не ценят абсолютно. Конечно, подлянка та еще. Расстались бы сразу, раз не расчитывали на него, и тренировался бы сейчас Кокорин с новой командой. А так ни туда, ни сюда. Ну а болельщикам хочется пожелать не оставить это просто так и запозорить руководство своего клуба. Таких крыс мало кто у себя хочет видеть, тем более у руля любимой команды.
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vmonomah17
1580217198
Жаль, что мамая не гнобят, также как этого недоумка. Их обоих надо в ПФЛ на пару лет отправить с зарплатой 20 000 руб. в месяц.
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Artemka444
1580219414
да руководство Зенита ни о чём!!! Балаболы да и только,жаль Семака!!!
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Рубинище
1580220890
Надеюсь, руководство Рубина уже на связи с Какориным. Зенит с жиру бесится. Слуцкий с большим удовольствием его возьмёт.
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Сильвербой
1580222226
В этом весь Зенит! Полтора года лизали ему жопу, обсасывали со всех сторон, говорили какой он хороший и как они всем миром за него, а потом, с разгону, **..лом в дерьмо окунули!!! Браво!!!
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JTherry
1580223663
дурак ты, Кока!!! твой сокамерник, Мамаев, посерьезнее тебя оказался, не постеснялся уйти в Ростов... а ты все свои обиды через жену передаешь, чемпионом захотел по-легкому стать... тебе не обижаться, а доказывать теперь надо, что ты чего-то стоишь... теперь тебя сгноят твои начальники вместе с Булановым в зените-2!!! так проходит слава мирская...
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Plyash
1580225850
Вся правда в том,что оступившийся индивид в нашем правовом государстве своим хозяевам,как правило,уже не нужен.И понять это можно - подвёл коллектив один раз,подведёшь и второй.Просто Кокорину бежать надо от Газпром-Града быстрее и устраивать свою жизнь в другом месте,не забыв сказать спасибо Семаку за возможность тренироваться и набрать спортивную форму.Ну и если не совсем идиот,учиться на своих ошибках.Кока,не теряй времени,уходи...
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vla4839
1580230670
Вот смотрю я на высказывания болел.А где голоса нашей "демократичной,честной,независимой и т.д". прессы.Все как по команде языки в одно место засунули или вместе с властелинами гнобят Кокорина. Хоть у одного ЖУРНАЛЮГИ есть совесть,сострадание или чувство справедливости по отношению к отбывшему срок по суду ЧУЛОВЕКУ ?
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