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    Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал заявление его жены Дарьи Валитовой о том, что он больше не будет выступать за первую команду питерцев.

    «Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», – цитирует Кокорина «Подъем».

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

    Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

    Источник: «Подъем»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3573

      Рубинище 5 минут назад

      Надеюсь, руководство Рубина уже на связи с Какориным. Зенит с жиру бесится. Слуцкий с большим удовольствием его возьмёт.

      0
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      Рейтинг: +36911

      portero 19 минут назад

      думку думает идти в Сочи или свинтить куда нибудь... опять же женег меньше будет в другом месте?????

      0
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      Рейтинг: +372

      Artemka444 30 минут назад

      да руководство Зенита ни о чём!!!
      Балаболы да и только,жаль Семака!!!

      1
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      Рейтинг: +3573

      Рубинище 37 минут назад

      Видимо уже ищет варианты с др. клубом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      vmonomah17 1 час назад

      Жаль, что мамая не гнобят, также как этого недоумка. Их обоих надо в ПФЛ на пару лет отправить с зарплатой 20 000 руб. в месяц.

      1
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      Рейтинг: +494

      Semenycch 1 час назад

      После всего происходящего скажу - Сочи пшел вон из высшей лиги!
      Кокорин поступил совершенно верно, никогда не позволяй ублюдкам собой помыкать!

      2
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      Рейтинг: +29

      Александр Питер > Semenycch 27 минут назад

      Я че то подумал,что всех так в Сочи переводили,вот они в отместку сочи и сливают

      1
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      Рейтинг: +564

      Rus9I 1 час назад

      Пускай в Сочи паЕздует! Там ему место. Ему за это еще и доплачивать будут...

      1
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      Рейтинг: +564

      Rus9I > Rus9I 1 час назад

      Блин, бесит аж) Жертва недобитая! Путь в ресторан едет отмечает, всем шампанского)))))

      2
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      Рейтинг: +13742

      bset 1 час назад

      Если в итоге в Сочи не уйдет, будет очень крут. Лучше отсидеть в Зените-2, в форму привести себя и договариваться с другим клубом. Тут точно ловить нечего. Этот денежный мешок уже не одного игрока переживал и выплюнул, в свое время половину Рубина в неликвид превратил. Тот же Дзюба сегодня на коне, а завтра не то скажет и также загнобят - там никого не ценят абсолютно. Конечно, подлянка та еще. Расстались бы сразу, раз не расчитывали на него, и тренировался бы сейчас Кокорин с новой командой. А так ни туда, ни сюда. Ну а болельщикам хочется пожелать не оставить это просто так и запозорить руководство своего клуба. Таких крыс мало кто у себя хочет видеть, тем более у руля любимой команды.

      5
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      Рейтинг: +2039

      Борат > bset 1 час назад

      да куда ж миллера-то денут?
      это видать он с ротенбергом договорился и на всех наср-ал!
      гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +13742

      bset > Борат 1 час назад

      Дааа, проще Кокорина убрать, да и болельщикам рты позакрывать, чем этих толстосумов скинуть с насиженных мест. Это Россия.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      andromend 1 час назад

      Галицкий то, по сравнению с руководством Зенита, по мужски поступил с Мамаевым. Из клуба выпер,но ведь не гнобил. Кокоша,конечно,клуб,в свое время,подвел,спору нет,но как то мелко эта возня смотрится. Не солидно.

      2
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      Рейтинг: +224

      НИКиколай 1 час назад

      просто какой то беспредел..Медведев так и не понял,что качать газ,нефть и руководить командой,футболистами ...это не одно и тоже...решили человека полностью уничтожить,растоптать .Проосто не дают подняться,не дают второго шанса начать новую жизнь...превратили футболистов в рабов молчаливых,в баранов...Не дай бог услышать что то против..всё ..тебя уничтожат...Они не слышат людей,они небожители...

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      Рейтинг: +1483

      VGreen > НИКиколай 1 час назад

      хех, Кокорин уже стал жертвой и теперь его защищают, бедненького футболиста-миллионера)) Это очень забавно, сравнивая с тем, что было еще какой то год назад в отношении него)

      ну а так в целом да, дебилизм

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