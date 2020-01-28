Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал заявление его жены Дарьи Валитовой о том, что он больше не будет выступать за первую команду питерцев.

«Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», – цитирует Кокорина «Подъем».

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»