Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов – об эпидемии коронавируса: «В Китае за две недели построят больницу? Почему все удивляются?»

Тарасов – об эпидемии коронавируса: «В Китае за две недели построят больницу? Почему все удивляются?»

28 января 2020, 06:20
6

Полузащитник Дмитрий Тарасов, сейчас проходящий просмотр в «Рубине», прокомментировал новости об эпидемии смертельных болезней в Китае.

«Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за две недели построят больницу специально для этого.

Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.

Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу.

Да, пусть не за две недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ», – поделился мнением Тарасов в личном блоге.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1580186979
Закрой свой поганый рот
Ответить
Axe111
1580201496
Опять этот олух что то щебечет про прорывы страны! Господи,ну почему есть такие максимально не далёкие челики
Ответить
Hektor 84
1580203390
Еще у Тарасова есть голова и он в нее ест)))
Ответить
filosof sparty
1580204205
Ничтожество
Ответить
алдан2014
1580214568
Бррр.Что о это он,с пятого на десятое..Правильно пел Высоцкий:а если дуб как дерево,родишся баобабом,и будешь баобабом триста лет..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+