Тарасов – об эпидемии коронавируса: «В Китае за две недели построят больницу? Почему все удивляются?»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, сейчас проходящий просмотр в «Рубине», прокомментировал новости об эпидемии смертельных болезней в Китае.

«Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за две недели построят больницу специально для этого.

Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.

Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу.

Да, пусть не за две недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ», – поделился мнением Тарасов в личном блоге.