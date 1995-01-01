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    Зиньковский: «Не исключено, что интерес «Лилля» ко мне действительно был, но во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг своего имени.

    – Как восприняли сообщения о том, что вами интересуется «Лилль» – команда, участвовавшая в Лиге чемпионов-2019/20?

    – Как к обычной новости. Во время трансферного окна таких много. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики.

    – Но вы допускаете, что вами могут заинтересоваться в европейском топ-чемпионате?

    – Допускаю, конечно. И не исключено, интерес «Лилля» действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался.

    – Перешли бы в «Лилль»?

    – Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»... Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как «Лилль».

    • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
    • В текущем сезоне он провел за «Крылья» 19 матчей и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2,8 миллиона евро.

    Источник: «Советский спорт»

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