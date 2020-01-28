Зиньковский: «Не исключено, что интерес «Лилля» ко мне действительно был, но во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг своего имени.

– Как восприняли сообщения о том, что вами интересуется «Лилль» – команда, участвовавшая в Лиге чемпионов-2019/20?

– Как к обычной новости. Во время трансферного окна таких много. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики.

– Но вы допускаете, что вами могут заинтересоваться в европейском топ-чемпионате?

– Допускаю, конечно. И не исключено, интерес «Лилля» действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался.

– Перешли бы в «Лилль»?

– Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»... Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как «Лилль».