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  • Зиньковский: «Не исключено, что интерес «Лилля» ко мне действительно был, но во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»

Зиньковский: «Не исключено, что интерес «Лилля» ко мне действительно был, но во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»

28 января 2020, 01:36
3

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг своего имени.

– Как восприняли сообщения о том, что вами интересуется «Лилль» – команда, участвовавшая в Лиге чемпионов-2019/20?

– Как к обычной новости. Во время трансферного окна таких много. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики.

– Но вы допускаете, что вами могут заинтересоваться в европейском топ-чемпионате?

– Допускаю, конечно. И не исключено, интерес «Лилля» действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался.

– Перешли бы в «Лилль»?

– Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает «ПСЖ»... Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как «Лилль».

  • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
  • В текущем сезоне он провел за «Крылья» 19 матчей и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2,8 миллиона евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Лилль Зиньковский Антон
Комментарии (3)
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arok
1580172486
У ПСЖ на тебя денег не хватит!!!!!
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Cromathaar
1580190612
Там и Лилль-то - прыжок выше головы.
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Artemka444
1580212246
я бы посмотрел,что он сказал бы будь ПСЖ без шейхов!!!!
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