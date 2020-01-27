Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

«Валенсия» пыталась арендовать полузащитника Даниэля Себальоса.
По информации Marca, левантийский клуб связывался с «Реалом», чтобы обсудить возможность сделки до закрытия зимнего трансферного окна.
Однако мадридцы сразу ответили отказом, поскольку не хотят усиливать конкурента по Примере.
- Себальос первую половину текущего сезона провел в «Арсенале» на правах аренды.
- Испанец не выходил на поле с 6 ноября – сначала из-за травмы, а затем по решению тренера.
- В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах.
- Сам хавбек хочет сменить команду, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.
Источник: Marca