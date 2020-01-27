Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

«Валенсия» пыталась арендовать полузащитника Даниэля Себальоса.

По информации Marca, левантийский клуб связывался с «Реалом», чтобы обсудить возможность сделки до закрытия зимнего трансферного окна.

Однако мадридцы сразу ответили отказом, поскольку не хотят усиливать конкурента по Примере.