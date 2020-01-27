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    Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

    «Валенсия» пыталась арендовать полузащитника Даниэля Себальоса.

    По информации Marca, левантийский клуб связывался с «Реалом», чтобы обсудить возможность сделки до закрытия зимнего трансферного окна.

    Однако мадридцы сразу ответили отказом, поскольку не хотят усиливать конкурента по Примере.

    • Себальос первую половину текущего сезона провел в «Арсенале» на правах аренды.
    • Испанец не выходил на поле с 6 ноября – сначала из-за травмы, а затем по решению тренера.
    • В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах.
    • Сам хавбек хочет сменить команду, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

    Источник: Marca

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    27.01.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9224

      DeStar 13 минут назад

      не хотят усиливать, можно в контракте прописать про очный матч, что там себе нельзя будет играть против реала, а по поводу целой ла лиги.. ну при всем уважении к вале она так-то давно не претендует на топ 3.

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