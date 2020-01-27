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Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

27 января 2020, 23:58
3

«Валенсия» пыталась арендовать полузащитника Даниэля Себальоса.

По информации Marca, левантийский клуб связывался с «Реалом», чтобы обсудить возможность сделки до закрытия зимнего трансферного окна.

Однако мадридцы сразу ответили отказом, поскольку не хотят усиливать конкурента по Примере.

  • Себальос первую половину текущего сезона провел в «Арсенале» на правах аренды.
  • Испанец не выходил на поле с 6 ноября – сначала из-за травмы, а затем по решению тренера.
  • В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах.
  • Сам хавбек хочет сменить команду, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Валенсия Реал Арсенал Себальос Даниэль
Комментарии (3)
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DeStar
1580163840
не хотят усиливать, можно в контракте прописать про очный матч, что там себе нельзя будет играть против реала, а по поводу целой ла лиги.. ну при всем уважении к вале она так-то давно не претендует на топ 3.
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