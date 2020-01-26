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Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера»

26 января 2020, 19:38
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Трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер» близок к завершению. Завтра, 27 января, датчанин пройдет медосмотр.

«Завтра Эриксен прибудет в Милан и будет проходить медицинское обследование в качестве нового игрока «Интера», – написал журналист Фабрицио Романо.

  • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
  • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
  • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1580099213
Ну ладно, раз так. Надеюсь, станет ключевым игроком, выиграет скудетто (чем черт не шутит), наберет былую форму к ЧЕ и вдарит там по полной. Хотя, в идеале бы в Бундеслигу в нынешней ситуации, в Дортмунд.
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