Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера»

Трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер» близок к завершению. Завтра, 27 января, датчанин пройдет медосмотр.
«Завтра Эриксен прибудет в Милан и будет проходить медицинское обследование в качестве нового игрока «Интера», – написал журналист Фабрицио Романо.
- Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
- В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.