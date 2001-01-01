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    Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера»

    Трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер» близок к завершению. Завтра, 27 января, датчанин пройдет медосмотр.

    «Завтра Эриксен прибудет в Милан и будет проходить медицинское обследование в качестве нового игрока «Интера», – написал журналист Фабрицио Романо.

    • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
    • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.

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