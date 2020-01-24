Журналист Скира: «Трансфер Эриксена в «Интер» завершен»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Интере», пишет журналист Николо Скира. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.
«Трансфер завершен! Эриксен переходит в «Интер» за 20 миллионов. Он подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов», – написал Скира.
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
- Трофеев в Англии датчанин не брал.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.