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Журналист Скира: «Трансфер Эриксена в «Интер» завершен»

24 января 2020, 07:18
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Интере», пишет журналист Николо Скира. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

«Трансфер завершен! Эриксен переходит в «Интер» за 20 миллионов. Он подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов», – написал Скира.

  • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
  • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
  • Трофеев в Англии датчанин не брал.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (10)
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Danish Dynamite
1579840841
Нужно было уходить год назад после финала ЛЧ. От нынешней ситуации в проигрыше все: и клуб, и игрок. Он очень сильно в этом сезоне сдал (
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серега кашин
1579847020
пока официально не объявлено не стоит говорить о состоявшемся переходе
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tilvan
1579954943
20? маловато как-то
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