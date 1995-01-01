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    Журналист Скира: «Трансфер Эриксена в «Интер» завершен»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Интере», пишет журналист Николо Скира. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

    «Трансфер завершен! Эриксен переходит в «Интер» за 20 миллионов. Он подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов», – написал Скира.

    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
    • Трофеев в Англии датчанин не брал.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1648

      Danish Dynamite 1 час назад

      Нужно было уходить год назад после финала ЛЧ. От нынешней ситуации в проигрыше все: и клуб, и игрок. Он очень сильно в этом сезоне сдал (

      2
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      Рейтинг: +2353

      Dgad > Danish Dynamite 5 минут назад

      Да он бы ушел, но Реал как всегда прошляпил игрока....надо было брать его на замену Модричу

      1
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