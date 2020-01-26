Сульшер: «Мы едины с руководством «МЮ», что надо менять менталитет футболистов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном увольнении.

«Я много общался с руководством, и мы едины во мнении, что нам надо менять менталитет футболистов. Еще во время подписания контракта мы обсуждали дальнейший план.

Я не боюсь отставки и сконцентрирован на работе. Понимаю всех, кто ждет результат моментально. Нам нужно показывать, что мы идем по верному пути.Мне сейчас не нужны трансферы за огромные деньги. И я никогда не думал: «Мне надо всеми способами удержать этого футболиста». Когда решаешь отпустить игроков, это не бывает без определенной причины.

Мы стараемся комплектоваться игроками с правильным отношением к делу. Мы знаем, что они готовы проломить стену ради клуба и одноклубников. Не все игроки пришли к этому», – заявил Сульшер.