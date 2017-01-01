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    Сульшер: «Мы едины с руководством «МЮ», что надо менять менталитет футболистов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном увольнении.

    «Я много общался с руководством, и мы едины во мнении, что нам надо менять менталитет футболистов. Еще во время подписания контракта мы обсуждали дальнейший план.

    Я не боюсь отставки и сконцентрирован на работе. Понимаю всех, кто ждет результат моментально. Нам нужно показывать, что мы идем по верному пути.Мне сейчас не нужны трансферы за огромные деньги. И я никогда не думал: «Мне надо всеми способами удержать этого футболиста». Когда решаешь отпустить игроков, это не бывает без определенной причины.

    Мы стараемся комплектоваться игроками с правильным отношением к делу. Мы знаем, что они готовы проломить стену ради клуба и одноклубников. Не все игроки пришли к этому», – заявил Сульшер.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      PFC CSKA MOSCOW 3 секунды назад

      Правильно
      Не стоит руководству его выгонять, в команде собрана толпа средних футболистов, которые не могут друг с другом сыграться, правильно Сульшер говорит, надо не только менталитет менять, а больше половины состава. Тот результат, который есть, соответствует уровню футболистов, и за год-два тут ничего не поменять

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