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  • Сульшер: «Мы едины с руководством «МЮ», что надо менять менталитет футболистов»

Сульшер: «Мы едины с руководством «МЮ», что надо менять менталитет футболистов»

26 января 2020, 13:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном увольнении.

«Я много общался с руководством, и мы едины во мнении, что нам надо менять менталитет футболистов. Еще во время подписания контракта мы обсуждали дальнейший план.

Я не боюсь отставки и сконцентрирован на работе. Понимаю всех, кто ждет результат моментально. Нам нужно показывать, что мы идем по верному пути.Мне сейчас не нужны трансферы за огромные деньги. И я никогда не думал: «Мне надо всеми способами удержать этого футболиста». Когда решаешь отпустить игроков, это не бывает без определенной причины.

Мы стараемся комплектоваться игроками с правильным отношением к делу. Мы знаем, что они готовы проломить стену ради клуба и одноклубников. Не все игроки пришли к этому», – заявил Сульшер.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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PFC CSKA MOSCOW
1580036235
Правильно Не стоит руководству его выгонять, в команде собрана толпа средних футболистов, которые не могут друг с другом сыграться, правильно Сульшер говорит, надо не только менталитет менять, а больше половины состава. Тот результат, который есть, соответствует уровню футболистов, и за год-два тут ничего не поменять
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