Sport24: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат выступления в составе «Спартака».

Московский клуб планирует продлить контракты с футболистами.

По информации источника, инициатива продолжить сотрудничество исходит от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными представителями команды.