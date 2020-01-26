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Sport24: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

26 января 2020, 12:22
19

Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат выступления в составе «Спартака».

Московский клуб планирует продлить контракты с футболистами.

По информации источника, инициатива продолжить сотрудничество исходит от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными представителями команды.

  • У обоих футболистов срок действия трудового договора истекает ближайшим летом.
  • 35-летний Ребров играет за «Спартак» с лета 2011 года.
  • 35-летний Ещенко выступает за клуб с 2016 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Ещенко Андрей
Комментарии (19)
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Старикан
1580031585
Никак не хотят от ромашки избавляться...
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Бухбух
1580035438
Зачем??? От этого балласта нужно как можно скорее избавляться.
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vka1970
1580035968
Похоже на утятину.
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Etiainen
1580037369
Два бревна, им на пенсию пора
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САДЫЧОК
1580040312
Ни Ещенко , ни тем более , Ребров не нужны Спартаку !
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life85
1580041706
Пусть продлевают , главное чтобы на поле не выпускали !!!
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Диктор
1580053063
Считаю зря
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Авек плезир
1580055855
Осталось глушакова у ахмата выкупить, и комбарова вернуть
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JTherry
1580057112
Ребров и Ещенко "самые молодые" - курс на обновление состава)))
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zigbert
1580060890
С одной стороны для замены пойдут ,но с другой стороны сдерживается омоложение состава.
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