Sport24: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат выступления в составе «Спартака».
Московский клуб планирует продлить контракты с футболистами.
По информации источника, инициатива продолжить сотрудничество исходит от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными представителями команды.
- У обоих футболистов срок действия трудового договора истекает ближайшим летом.
- 35-летний Ребров играет за «Спартак» с лета 2011 года.
- 35-летний Ещенко выступает за клуб с 2016 года.
Источник: Sport24