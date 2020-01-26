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    Sport24: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

    Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат выступления в составе «Спартака».

    Московский клуб планирует продлить контракты с футболистами.

    По информации источника, инициатива продолжить сотрудничество исходит от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными представителями команды.

    • У обоих футболистов срок действия трудового договора истекает ближайшим летом.
    • 35-летний Ребров играет за «Спартак» с лета 2011 года.
    • 35-летний Ещенко выступает за клуб с 2016 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11425

      vka1970 4 минуты назад

      Похоже на утятину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1677

      Бухбух 13 минут назад

      Зачем??? От этого балласта нужно как можно скорее избавляться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Яврунгер Мстяшный 8 16 минут назад

      эти хрюксы кому-то до сих пор нужны ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Волька 39 минут назад

      Дырка-ребров,значит первая лига.Сбррод,не хочу слышать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2627

      Alekxei Z. 1 час назад

      Больше наверно для раздевалки и переходного периода, чем как игроков в поле.

      1
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      ...
      Рейтинг: +209

      david17 > Alekxei Z. 29 минут назад

      Ну ещенко ещё может побегать, а ребров это все таки не Дикань чтобы уважать и прислушиваться к нему

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5722

      Старикан 1 час назад

      Никак не хотят от ромашки избавляться...

      2
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