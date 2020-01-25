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  • Товарищеский матч. Голы Тарасова и Зуева принесли «Рубину» победу над «Слованом»

Товарищеский матч. Голы Тарасова и Зуева принесли «Рубину» победу над «Слованом»

25 января 2020, 13:58
5

В товарищеском матче, который состоялся в турецком Белеке, «Рубин» обыграл «Слован» со счетом 2:1.

В составе казанской команды забивали Дмитрий Тарасов и Александр Зуев, у словаков отличился Ален Мустафич.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) – Слован (Словакия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тарасов, 42; 1:1 – Мустафич, 66; 2:1 – Зуев, 79.

«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Рубин Слован
Комментарии (5)
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FaTeK1945ru
1579951820
...приятно читать,хоть и товарищеская игра. С чехами и словаками наши команды всегда не важно играли.
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portero
1579961865
Тарасова в депутаты не берут пока, вот он опу и рвет.
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kudriavtsevaleks
1579964778
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
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PNZ1985
1579965056
Красава Бузов! Надеюсь Майку с ВВ показал )
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Рубинище
1580017200
Изменения уже видны в игре, всё через пас хотят. А столб оказался там где и нужен на угловых.
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