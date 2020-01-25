Товарищеский матч. Голы Тарасова и Зуева принесли «Рубину» победу над «Слованом»

В товарищеском матче, который состоялся в турецком Белеке, «Рубин» обыграл «Слован» со счетом 2:1.

В составе казанской команды забивали Дмитрий Тарасов и Александр Зуев, у словаков отличился Ален Мустафич.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) – Слован (Словакия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тарасов, 42; 1:1 – Мустафич, 66; 2:1 – Зуев, 79.

«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.