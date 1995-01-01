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    Товарищеский матч. Голы Тарасова и Зуева принесли «Рубину» победу над «Слованом»

    В товарищеском матче, который состоялся в турецком Белеке, «Рубин» обыграл «Слован» со счетом 2:1.

    В составе казанской команды забивали Дмитрий Тарасов и Александр Зуев, у словаков отличился Ален Мустафич.

    Товарищеский матч

    Рубин (Россия) – Слован (Словакия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тарасов, 42; 1:1 – Мустафич, 66; 2:1 – Зуев, 79.

    «Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

    «Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +725

      FaTeK1945ru 7 минут назад

      ...приятно читать,хоть и товарищеская игра. С чехами и словаками наши команды всегда не важно играли.

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