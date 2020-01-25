Спортивный директор «Тамбова» – о возможной аренде Кокорина: «Даже мысли такой не было. Его зарплата – полтора-два наших бюджета»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков исключил переход в свой клуб на правах аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата – полтора-два бюджета «Тамбова», поэтому даже не думали выйти на него. Конечно, это очень хороший футболист, о нем может мечтать любой клуб, в том числе и наш. Наше направление – бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя», – сказал Худяков.

Во вторник об аренде Кокорина объявил «Сочи».

При этом сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывается переходить в сочинский клуб.

28-летний нападающий пока находится на сборе «Зенита» в Катаре, однако, по информации Metaratings, его все-таки убедили сменить команду.

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