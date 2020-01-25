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  • Спортивный директор «Тамбова» – о возможной аренде Кокорина: «Даже мысли такой не было. Его зарплата – полтора-два наших бюджета»

Спортивный директор «Тамбова» – о возможной аренде Кокорина: «Даже мысли такой не было. Его зарплата – полтора-два наших бюджета»

25 января 2020, 11:16
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков исключил переход в свой клуб на правах аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата – полтора-два бюджета «Тамбова», поэтому даже не думали выйти на него. Конечно, это очень хороший футболист, о нем может мечтать любой клуб, в том числе и наш. Наше направление – бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя», – сказал Худяков.

  • Во вторник об аренде Кокорина объявил «Сочи».
  • При этом сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывается переходить в сочинский клуб.
  • 28-летний нападающий пока находится на сборе «Зенита» в Катаре, однако, по информации Metaratings, его все-таки убедили сменить команду.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Вомбат
1579973306
Это ложь, господа. Бюджет Тамбова по словам самого господина Худякова в 2019 году составил 550 млн рублей. Зарплата Кокорина в Зените в этом году по словам как Медведева, так и его агента Логинова, равна 500 тыс. евро. Правда Ротенберг обещал ему дать еще бонусы порядка 2 млн евро, если Сочи не вылетит, благодаря игре Кокорина. Допустим Кокорин получит эти 2.5 млн евро. Умножайте на 69. И если вы получили больше, чем 550 млн рублей, вам надо снова в первый класс.
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