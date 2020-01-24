Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тамбов»: «В шоке из-за решения РФС по перевыборам Прядкина. Ему нет никакой альтернативы»

«Тамбов»: «В шоке из-за решения РФС по перевыборам Прядкина. Ему нет никакой альтернативы»

24 января 2020, 23:08
5

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Процедура будет повторена.

«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьeзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», – сказал Худяков.

  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.
  • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Прядкин Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1579896336
Потому то наш футбол в сраке находится
Ответить
paracetamol
1579898080
Нашли специалиста, в носу вилкой ковырять. Подарил вам 3 очка, ну и вы за него горой.
Ответить
Vratarь
1579900766
Ну, вы ребята неопытные - всего раз его избирали. Не лезьте пока поперёд батьки.
Ответить
stepan.kostin
1579920328
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
Ответить
Ганнибал Лектор
1579929101
Хоть бы написали, какими подвигами, кроме того, что возглавляет с 2007 года РПЛ, знаменит господин Прядкин.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+