«Тамбов»: «В шоке из-за решения РФС по перевыборам Прядкина. Ему нет никакой альтернативы»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Процедура будет повторена.

«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьeзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», – сказал Худяков.