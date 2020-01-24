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    «Тамбов»: «В шоке из-за решения РФС по перевыборам Прядкина. Ему нет никакой альтернативы»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Процедура будет повторена.

    «Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьeзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», – сказал Худяков.

    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.
    • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2020 23:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +384

      Vratarь 36 секунд назад

      Ну, вы ребята неопытные - всего раз его избирали. Не лезьте пока поперёд батьки.

      0
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      Рейтинг: +4811

      paracetamol 45 минут назад

      Нашли специалиста, в носу вилкой ковырять. Подарил вам 3 очка, ну и вы за него горой.

      0
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      Рейтинг: +813

      Hektor 84 1 час назад

      Потому то наш футбол в сраке находится

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