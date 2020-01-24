«Тамбов»: «В шоке из-за решения РФС по перевыборам Прядкина. Ему нет никакой альтернативы»

Ну, вы ребята неопытные - всего раз его избирали. Не лезьте пока поперёд батьки.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Процедура будет повторена.
«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьeзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», – сказал Худяков.
- Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
- С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.
- Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.