Metaratings: Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на аренду в «Сочи», утверждает Metaratings.ru.
Руководители клубов убедили 28-летнего игрока в правильности перехода в южный клуб на этом этапе.
Кокорин должен присоединиться к «Сочи» к началу или по ходу второго сбора в Турции, который пройдет с 27 января до 8 февраля.
- «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
- Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
- 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.
Источник: Metaratings.ru
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