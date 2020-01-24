Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Metaratings: Кокорин согласился перейти в «Сочи»

24 января 2020, 18:00
13

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на аренду в «Сочи», утверждает Metaratings.ru.

Руководители клубов убедили 28-летнего игрока в правильности перехода в южный клуб на этом этапе.

Кокорин должен присоединиться к «Сочи» к началу или по ходу второго сбора в Турции, который пройдет с 27 января до 8 февраля.

  • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
  • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

Источник: Metaratings.ru

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1579880273
Наконец-то эта мыльная опера под названием "Переход-непереход Кокорина в "Сочи"" завершилась так, как и должна была завершиться.
Ответить
paracetamol
1579880848
А чё ему делать оставалось?
Ответить
Граф2019
1579883241
уф ! наконец то ... Сочи чемпион?
Ответить
VVM1964
1579883635
Руководители клубов УБЕДИЛИ ))) - утюгом или паяльником ??? )))
Ответить
VVM1964
1579883787
Нагнули кокошу .
Ответить
portero
1579885291
Денежные расчеты оказались убедительными, ну не платят столько в Голландии, посмотрим на Сочи с Кокой.
Ответить
mangust4444
1579886415
В лес вывезли?
Ответить
Lester84
1579888494
Что ж ты фраер сдал назад?)))
Ответить
erma
1579894426
Опять победило ни зло и не добро, а бабло. А ведь на дерьмо исходил, крича, что никуда не поедет.
Ответить
Frankfurt Am Main
1579911068
А чё какашка показывает такого, хет трик индийской или, даже название не мог выговорить, спаситель всей планеты =))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+