Metaratings: Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на аренду в «Сочи», утверждает Metaratings.ru.

Руководители клубов убедили 28-летнего игрока в правильности перехода в южный клуб на этом этапе.

Кокорин должен присоединиться к «Сочи» к началу или по ходу второго сбора в Турции, который пройдет с 27 января до 8 февраля.