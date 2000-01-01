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    Metaratings: Кокорин согласился перейти в «Сочи»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на аренду в «Сочи», утверждает Metaratings.ru.

    Руководители клубов убедили 28-летнего игрока в правильности перехода в южный клуб на этом этапе.

    Кокорин должен присоединиться к «Сочи» к началу или по ходу второго сбора в Турции, который пройдет с 27 января до 8 февраля.

    • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
    • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
    • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

    Источник: Metaratings.ru

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +36836

      portero 4 минуты назад

      Денежные расчеты оказались убедительными, ну не платят столько в Голландии, посмотрим на Сочи с Кокой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2010

      Борат 24 минуты назад

      Прокурор лично убедил его перейти в Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20665

      VVM1964 29 минут назад

      Нагнули кокошу .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20665

      VVM1964 32 минуты назад

      Руководители клубов УБЕДИЛИ ))) - утюгом или паяльником ??? )))

      0
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      Рейтинг: +305

      Граф2019 39 минут назад

      уф ! наконец то ... Сочи чемпион?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +604

      ZENIT****** 1 час назад

      Да ладно вам,завтра будет другая инфа.Санта-Барбора длинная,серий много.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8195

      parevg > ZENIT****** 1 час назад

      До закрытия ТО осталось 28 дней, информация может меняться по нескольку раз в день.
      Скучать нам точно не дадут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8195

      parevg 1 час назад

      Где доказательства???
      Эпопея продолжается!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4808

      paracetamol 1 час назад

      А чё ему делать оставалось?

      1
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      Рейтинг: +447

      Semenycch 1 час назад

      Ложь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7126

      derrik2000 1 час назад

      Наконец-то эта мыльная опера под названием "Переход-непереход Кокорина в "Сочи"" завершилась так, как и должна была завершиться.

      1
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      Рейтинг: +20665

      VVM1964 > derrik2000 31 минуту назад

      Не торопись - официального подтверждения не было , еще поиграемся )))

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