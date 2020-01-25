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  • Глушаков – о Кокорине: «Не маленький мальчик, выберет правильный путь»

Глушаков – о Кокорине: «Не маленький мальчик, выберет правильный путь»

25 января 2020, 08:53
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

  • «Сочи» договорился об аренде форварда до конца сезона.
  • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывается переходить в сочинский клуб.
  • 28-летний игрок продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре, однако, по информации Metaratings, его все-таки убедили сменить команду.

Вернувшегося в «Зенит» Кокорина хотят отдать в аренду в «Сочи». Как такое возможно?

– Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей «кухни». Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.

- Выйдет ли он на прежний уровень?

– А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально. Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет.

Глушаков: «Овечкин по-дружески советовал смягчить ситуацию. Но я ответил, что предателей не прощаю»

Глушаков: «Цель – сыграть не только на Евро-2020. Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Сочи Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Taps
1579946336
Два сапога - пара. Осточертели эти два придурка.
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Hektor 84
1579960935
Дурак дурака видит издалека
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