Глушаков – о Кокорине: «Не маленький мальчик, выберет правильный путь»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

«Сочи» договорился об аренде форварда до конца сезона.

Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывается переходить в сочинский клуб.

28-летний игрок продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре, однако, по информации Metaratings, его все-таки убедили сменить команду.

– Вернувшегося в «Зенит» Кокорина хотят отдать в аренду в «Сочи». Как такое возможно?

– Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей «кухни». Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.

- Выйдет ли он на прежний уровень?

– А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально. Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет.

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