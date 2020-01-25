Глушаков – о Кокорине: «Не маленький мальчик, выберет правильный путь»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
- «Сочи» договорился об аренде форварда до конца сезона.
- Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывается переходить в сочинский клуб.
- 28-летний игрок продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре, однако, по информации Metaratings, его все-таки убедили сменить команду.
– Вернувшегося в «Зенит» Кокорина хотят отдать в аренду в «Сочи». Как такое возможно?
– Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей «кухни». Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.
- Выйдет ли он на прежний уровень?
– А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально. Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет.
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