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    Глушаков: «Цель – сыграть не только на Евро-2020. Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хотел бы сыграть на Евро-2020. Турнир начнется в июне, сборная России два матча группового этапа проведет в Санкт-Петербурге.

    – Алан Дзагоев, пропустивший больше года из-за травмы, недавно сказал, что очень хочет сыграть на Евро-2020. У вас такие же амбиции?

    – Да, конечно! Но моя цель – сыграть не только на Евро-2020.

    – Кого считаете сейчас сильнейшим игроком из россиян на вашей позиции?

    – Если честно, из запаса не помню никого

    – Из запаса?

    – Да. Так и напишите. Отвечу так. С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу. Просто многое зависит от того, кто в какой форме будет пребывать в нужный момент. Уверен, что, находясь в сборной, смогу конкурировать с любым игроком центра поля.

    • Глушаков последний раз играл за сборную в 2018 году.
    • Игрок в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол.
    • «Ахмат» в таблице идет 12-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2020 22:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3320

      polt 3 минуты назад

      Бахвал.

      0
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      Рейтинг: +813

      Hektor 84 51 минуту назад

      Дениска закусывать надо. Интервью из бани было? Еще праздники отмечает поди))))

      4
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      Рейтинг: +1036

      serhio80 59 минут назад

      Там что-то изменилось? Или также пешком ходит в центре поля?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lisal 1 час назад

      ОП ОП А перепрыгнуть точно сможешь. АГА мега рыцарь на коне!!! Ну а хотя может мотивирует себя на сезон. Хотя нуууу а чем черт не шутит!!!

      0
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      Рейтинг: +15468

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Оглушил юмором. )

      1
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      Рейтинг: +7127

      derrik2000 1 час назад

      Что бы о нём не говорили, как бы не называли, а Глушаков, при наличии нормальных партнёров, СИЛЁН и до сих пор является одним из лучших ЦПЗ нашего чемпионата.
      У него для этого всё есть, в т. ч. воля и характер.
      Выступление за Ахмат, где игрочишки так себе, да что уж там - ДРЯНЬ игрочишки, никак не повлияет на мою оценку футбольного таланта Глушакова.

      -3
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      Рейтинг: +384

      ks75 1 час назад

      Пора денису заканчивать не то что с футболом,но и с милеровским самогоном! Совсем уже разум потерял

      1
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      Рейтинг: +11415

      vka1970 1 час назад

      Ой дурааааакк !

      3
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