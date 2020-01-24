Глушаков: «Цель – сыграть не только на Евро-2020. Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хотел бы сыграть на Евро-2020. Турнир начнется в июне, сборная России два матча группового этапа проведет в Санкт-Петербурге.

– Алан Дзагоев, пропустивший больше года из-за травмы, недавно сказал, что очень хочет сыграть на Евро-2020. У вас такие же амбиции?

– Да, конечно! Но моя цель – сыграть не только на Евро-2020.

– Кого считаете сейчас сильнейшим игроком из россиян на вашей позиции?

– Если честно, из запаса не помню никого

– Из запаса?

– Да. Так и напишите. Отвечу так. С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу. Просто многое зависит от того, кто в какой форме будет пребывать в нужный момент. Уверен, что, находясь в сборной, смогу конкурировать с любым игроком центра поля.