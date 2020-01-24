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  • Глушаков: «Цель – сыграть не только на Евро-2020. Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника»

Глушаков: «Цель – сыграть не только на Евро-2020. Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника»

24 января 2020, 22:41
27

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хотел бы сыграть на Евро-2020. Турнир начнется в июне, сборная России два матча группового этапа проведет в Санкт-Петербурге.

– Алан Дзагоев, пропустивший больше года из-за травмы, недавно сказал, что очень хочет сыграть на Евро-2020. У вас такие же амбиции?

– Да, конечно! Но моя цель – сыграть не только на Евро-2020.

– Кого считаете сейчас сильнейшим игроком из россиян на вашей позиции?

– Если честно, из запаса не помню никого

– Из запаса?

– Да. Так и напишите. Отвечу так. С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу. Просто многое зависит от того, кто в какой форме будет пребывать в нужный момент. Уверен, что, находясь в сборной, смогу конкурировать с любым игроком центра поля.

  • Глушаков последний раз играл за сборную в 2018 году.
  • Игрок в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол.
  • «Ахмат» в таблице идет 12-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (27)
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vka1970
1579895443
Ой дурааааакк !
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ks75
1579895858
Пора денису заканчивать не то что с футболом,но и с милеровским самогоном! Совсем уже разум потерял
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derrik2000
1579896063
Что бы о нём не говорили, как бы не называли, а Глушаков, при наличии нормальных партнёров, СИЛЁН и до сих пор является одним из лучших ЦПЗ нашего чемпионата. У него для этого всё есть, в т. ч. воля и характер. Выступление за Ахмат, где игрочишки так себе, да что уж там - ДРЯНЬ игрочишки, никак не повлияет на мою оценку футбольного таланта Глушакова.
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DOCTOR PENALTY
1579896611
Оглушил юмором. )
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serhio80
1579897233
Там что-то изменилось? Или также пешком ходит в центре поля?
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Hektor 84
1579897711
Дениска закусывать надо. Интервью из бани было? Еще праздники отмечает поди))))
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VVM1964
1579902581
Если сравнивать по п....больству - то да , тебе равных найдётся не много , разве что Дзюба переплюнет ))))))
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Frankfurt Am Main
1579910255
тьфу.. исчезни иуда
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vladimir-7
1579933257
Сам себя не похвалИшь, как обоср**ный сидишь.
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Бухбух
1579941342
Не будь лимита, Глушаков бы даже в Ахмате конкуренцию не выиграл.
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