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    Глушаков: «Овечкин по-дружески советовал смягчить ситуацию. Но я ответил, что предателей не прощаю»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтона» и сборной России Александром Овечкиным.

    — Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года?

    — Футбольный?

    — Жизненный и футбольный.

    — А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать — в школе. (Смеется.) Сейчас еще не время, мне не нужно кому-то что-то доказывать. Мне надо работать, тренироваться и не сдаваться, а результат вы увидите чуть позже. Конечно, жизнь всегда многому учит, и из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки. Но могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду.

    — Каким?

    — Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне все равно!

    — В своем предновогоднем посте вы написали: «Возможно, кому-то хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась». По-прежнему считаете, что вас хотят «закопать»?

    — Слушайте, да все давно понятно. Просто до сих пор у кого-то руки чешутся... Но я оставил эту историю позади. Она мне неинтересна, иду вперед с высоко поднятой головой. А те, кто копался в грязи, пусть и дальше этим занимаются. Бог им судья. Жизнь в любом случае все расставит по своим местам.

    — Известно, что вы дружите с Александром Овечкиным. Он поддерживал вас в непростой период? Что-то конкретно советовал?

    — Мы общались, когда только все это началось... Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили, — сказал Глушаков.

    • В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».
    • Также он развелся со своей женой Дарьей.
    • Глушаков продолжает судиться с бывшей супругой.

    «Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

    Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      neteller 4 минуты назад

      Если делaете ставки -> infostavka.ru

      0
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      Рейтинг: +3605

      RotBerg 17 минут назад

      Вор Егор по кличке Сало)

      0
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      Рейтинг: +1661

      Бухбух 41 минуту назад

      А Глушаков сам себя предателем не считает?

      0
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      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 52 минуты назад

      А заголовок как-будто он так на Овечкина сказал,ну мне так показалось,я один такой?)))...

      0
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      Рейтинг: +791

      ZENIT84, > KOLBIS 41 минуту назад

      а уж заголовок интригантный в силе бомбардира)))

      1
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      Рейтинг: +8400

      KOLBIS > ZENIT84, 38 минут назад

      На всех информационных сайтах так,думаешь прочитать одно по заголовку,а смысл оказывается в другом...

      0
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      Рейтинг: +20658

      VVM1964 1 час назад

      " предателей не прощаю " - очень хорошая фраза и вполне применима в отношении к самому глушакову .

      1
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      Рейтинг: +15456

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "...в главном я не меняюсь": как ходил в баню, так и буду ходить, как пиз**л Дашку, так и буду пиз*ить. Мыльная опера, серия за серией.

      2
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      Рейтинг: +13683

      bset 1 час назад

      Сокращу немного интервью:

      — Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года?

      — А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать — в школе. (Смеется.) Конечно, из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки.

      4
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      Рейтинг: +3646

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отвратный человек и посредственный футболист , всячески пиарит себя и походу от этого тащится .

      4
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      Рейтинг: +2212

      Derzkiy1 2 часа назад

      Ничего мудрого в его ответов нету .... Человек вообще не интересный и ещё баран

      5
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      Рейтинг: +11399

      vka1970 2 часа назад

      Самое удивительное, что у такого "прекрасного" во всём человека, конфликты возникают практически во всех ситуациях.Начиная от футбола и заканчивая семьёй и повседневностью.Это как в том анекдоте:Или парень я красивый, или зеркало пиз...ит.

      6
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      Рейтинг: +7117

      derrik2000 > vka1970 1 час назад

      Есть одна просто таки ГЕНИАЛЬНАЯ мысль, не помню, кем сказанная, но от этого она не перестанет БЫТЬ ГЕНИАЛЬНОЙ: "Прежде чем осуждать другого человека, одень его ботинки и попробуй пройти в них по тому пути, по которому он прошёл".

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