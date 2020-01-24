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  • Глушаков: «Овечкин по-дружески советовал смягчить ситуацию. Но я ответил, что предателей не прощаю»

Глушаков: «Овечкин по-дружески советовал смягчить ситуацию. Но я ответил, что предателей не прощаю»

24 января 2020, 12:34
18

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтона» и сборной России Александром Овечкиным.

— Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года?

— Футбольный?

— Жизненный и футбольный.

— А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать — в школе. (Смеется.) Сейчас еще не время, мне не нужно кому-то что-то доказывать. Мне надо работать, тренироваться и не сдаваться, а результат вы увидите чуть позже. Конечно, жизнь всегда многому учит, и из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки. Но могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду.

— Каким?

— Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне все равно!

— В своем предновогоднем посте вы написали: «Возможно, кому-то хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась». По-прежнему считаете, что вас хотят «закопать»?

— Слушайте, да все давно понятно. Просто до сих пор у кого-то руки чешутся... Но я оставил эту историю позади. Она мне неинтересна, иду вперед с высоко поднятой головой. А те, кто копался в грязи, пусть и дальше этим занимаются. Бог им судья. Жизнь в любом случае все расставит по своим местам.

— Известно, что вы дружите с Александром Овечкиным. Он поддерживал вас в непростой период? Что-то конкретно советовал?

— Мы общались, когда только все это началось... Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили, — сказал Глушаков.

  • В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».
  • Также он развелся со своей женой Дарьей.
  • Глушаков продолжает судиться с бывшей супругой.

«Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (18)
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vka1970
1579859386
Самое удивительное, что у такого "прекрасного" во всём человека, конфликты возникают практически во всех ситуациях.Начиная от футбола и заканчивая семьёй и повседневностью.Это как в том анекдоте:Или парень я красивый, или зеркало пиз...ит.
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Derzkiy1
1579860725
Ничего мудрого в его ответов нету .... Человек вообще не интересный и ещё баран
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САДЫЧОК
1579861156
Отвратный человек и посредственный футболист , всячески пиарит себя и походу от этого тащится .
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bset
1579862515
Сокращу немного интервью: — Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года? — А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать — в школе. (Смеется.) Конечно, из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки.
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DOCTOR PENALTY
1579862547
"...в главном я не меняюсь": как ходил в баню, так и буду ходить, как пиз**л Дашку, так и буду пиз*ить. Мыльная опера, серия за серией.
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VVM1964
1579863994
" предателей не прощаю " - очень хорошая фраза и вполне применима в отношении к самому глушакову .
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KOLBIS
1579864968
А заголовок как-будто он так на Овечкина сказал,ну мне так показалось,я один такой?)))...
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Бухбух
1579865605
А Глушаков сам себя предателем не считает?
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RotBerg
1579867036
Вор Егор по кличке Сало)
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zigbert
1579888350
Во всем виноват сам. После чемпионского года снизил к себе требовательность. Даже в сборную перестал попадать. Вот и докажи сейчас на что способен. Хотя игра в Ахмате сейчас не вызывает восторга.
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