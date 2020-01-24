Глушаков: «Овечкин по-дружески советовал смягчить ситуацию. Но я ответил, что предателей не прощаю»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтона» и сборной России Александром Овечкиным.

— Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года?

— Футбольный?

— Жизненный и футбольный.

— А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать — в школе. (Смеется.) Сейчас еще не время, мне не нужно кому-то что-то доказывать. Мне надо работать, тренироваться и не сдаваться, а результат вы увидите чуть позже. Конечно, жизнь всегда многому учит, и из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки. Но могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду.

— Каким?

— Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне все равно!

— В своем предновогоднем посте вы написали: «Возможно, кому-то хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась». По-прежнему считаете, что вас хотят «закопать»?

— Слушайте, да все давно понятно. Просто до сих пор у кого-то руки чешутся... Но я оставил эту историю позади. Она мне неинтересна, иду вперед с высоко поднятой головой. А те, кто копался в грязи, пусть и дальше этим занимаются. Бог им судья. Жизнь в любом случае все расставит по своим местам.

— Известно, что вы дружите с Александром Овечкиным. Он поддерживал вас в непростой период? Что-то конкретно советовал?

— Мы общались, когда только все это началось... Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили, — сказал Глушаков.

В 2019 году футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат».

Также он развелся со своей женой Дарьей.

Глушаков продолжает судиться с бывшей супругой.

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