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  • РФС и ПФЛ думают о возрождении клубов, ликвидированных в 00-х и 10-х годах

РФС и ПФЛ думают о возрождении клубов, ликвидированных в 00-х и 10-х годах

24 января 2020, 21:18
20

ПФЛ совместно с РФС обдумывает шаги по возрождению профессиональных клубов, которые были ликвидированы в последние годы. В частности, возвращение команд необходимо для большей представительности ПФЛ (Д3).

«РФЛ совместно с ПФЛ думают, как бы возродить часть клубов, которые умерли в 00-х и 10-х годах. ПФЛ сократилась существенно. Было около 100 команд, сейчас их около 60», – рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • В 2019 году планировалось упразднить зону «Восток» ПФЛ, но официального решения не принято.
  • Большинство команд прекратили существование из-за отсутствия финансирования.
  • В ПФЛ игроки должны быть в клубах на профессиональных контрактах.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ПФЛ. Зона Центр
Комментарии (20)
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Давид59
1579891351
Вот вам результат того, что в стране бизнесом (в данном случае футболом) занимаются госструктуры. Условия для частного бизнеса ужасные
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Hektor 84
1579897478
Газзаев пусть расскажет куда делась Алания. И куда разворованное бабло ушло.
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serhio80
1579897913
Еще пару тройку фарм клубов легендарного питерского клуба?)
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BRO_football
1579898485
И на какие деньги будут содержаться все эти клубы? Зачем они вообще нужны? Если тупо ради галочки, то возрождать эти клубы не имеет смысла. Надо качеством брать, а не количеством. Пусть будет мало хороших клубов, чем много плохих.
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stepan.kostin
1579920338
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/maxim
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subbotaspartak
1579921676
"Где деньги, Зин?" - В. Высоцкий
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Ганнибал Лектор
1579927953
Клубы должны учиться зарабатывать, а не тратить деньги. Для этого во главе клубов должны стоять люди, для которых футбол - это не просто способ украсть миллионы, а часть жизни. Второй вариант - прозрачность бюджетов команд и смертная казнь за казнокрадство в особо крупных размерах. Хотя... там, где куча агентов, еще большая куча государственных (читай - ничьих) денег... ну как тут не погреть руки? Поэтому идея возрождения обречена на провал. Можно на год-два, подтянув спонсора за какие-нибудь господарки, что-то и возродить, но это агония. Футбол в этой стране погубила коррупция. К сожалению. Теперь у нас футбол, это не спорт, а шоубизнес. "Мир спасет не красота, а массовые расстрелы." - (с)
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gor77
1579929320
Уже писал про ПФЛ, поэтому небольшое напоминание. Это для тех, кто живёт в России до Урала. "Сейчас в группе «Восток» играют 6 команд. В сезоне 2000 года было 14 команд. В 1996 году - 16 команд. Раньше хоть какая-то была поддержка от администраций областей и краёв и спонсоров. Это было весьма престижно для каждого региона. А теперь...(((( А про климатические условия - это вообще разные регионы. В апреле или в октябре +5 в Омске и +5 на Сахалине - это принципиально разная погода. Про расстояния повторять нет смысла." У нас в городе стадион на 5 000 зрителей, построен в... в общем, давно построен. Сейчас - от силы 350 - 600 человек. Реконструкция??? А на фига? В 70-х годах Вторая лига, так она раньше называлась, была весьма интересная. А сколько замечательных игроков-тренеров появилось - это отдельная история. Так что, как в одной песне - "Слова, слова, слова..." Кстати, тов. Дюков об этом ещё перед своими выборами говорил в начале 2019 года. Если с тренерами, игроками, базами - футбольные школы работают и весьма успешно. То с финансами - сплошное тюрлю-тюрлю.(((( Не надо быть экономистом, чтобы понять, прям как у Аркадия Райкина, "...это ж какие деньги получатся?" Ой, блажен, кто верует.
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vladimir-7
1579932058
Нужно на стадионах, построенных к ЧМ 2018, установить крыши и создать хорошие условия для болельщиков, тогда начинать играть будут раньше и и заканчивать позже, да и народ будет ходить на игры. И стадионы нужно строить новые с хорошей инфраструктурой, с учетом местных климатических условий и на деньги из госбюджета.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1579942847
Отлучите Газпром от футбола и много команд возродится.
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