РФС и ПФЛ думают о возрождении клубов, ликвидированных в 00-х и 10-х годах

Как их можно возродить ? Функционеры из РФС И ПФЛ , вы сами живёте на деньги клубов, кто будет возрождать , на чьи ши-ши ???
Иногда кажется , что кругом одни дебилы.
ПФЛ совместно с РФС обдумывает шаги по возрождению профессиональных клубов, которые были ликвидированы в последние годы. В частности, возвращение команд необходимо для большей представительности ПФЛ (Д3).
«РФЛ совместно с ПФЛ думают, как бы возродить часть клубов, которые умерли в 00-х и 10-х годах. ПФЛ сократилась существенно. Было около 100 команд, сейчас их около 60», – рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- В 2019 году планировалось упразднить зону «Восток» ПФЛ, но официального решения не принято.
- Большинство команд прекратили существование из-за отсутствия финансирования.
- В ПФЛ игроки должны быть в клубах на профессиональных контрактах.