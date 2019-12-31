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    РФС и ПФЛ думают о возрождении клубов, ликвидированных в 00-х и 10-х годах

    ПФЛ совместно с РФС обдумывает шаги по возрождению профессиональных клубов, которые были ликвидированы в последние годы. В частности, возвращение команд необходимо для большей представительности ПФЛ (Д3).

    «РФЛ совместно с ПФЛ думают, как бы возродить часть клубов, которые умерли в 00-х и 10-х годах. ПФЛ сократилась существенно. Было около 100 команд, сейчас их около 60», – рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • В 2019 году планировалось упразднить зону «Восток» ПФЛ, но официального решения не принято.
    • Большинство команд прекратили существование из-за отсутствия финансирования.
    • В ПФЛ игроки должны быть в клубах на профессиональных контрактах.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2617

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Как их можно возродить ? Функционеры из РФС И ПФЛ , вы сами живёте на деньги клубов, кто будет возрождать , на чьи ши-ши ???
      Иногда кажется , что кругом одни дебилы.

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      Рейтинг: +1508

      alarm 20 минут назад

      вернуть тосно, амкар и сызрань-2003
      расформировать тарасятник.

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      ...
      Рейтинг: +2617

      Alekxei Z. > alarm 14 минут назад

      Дебил опущенный, наш футбол и так ниже плинтуса , а без Спартака вообще можно закрывать всю эту шарашку. У тебя долб...ба мозгов просто нет.Спартак самый популярный клуб в стране и интерес к РФПЛ во многом держится на нём.
      петушара , ты уж что-нибудь толковое кукарекай.

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      Рейтинг: +1508

      alarm > Alekxei Z. 12 минут назад

      визжи-визжи)

      1
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      Рейтинг: +1752

      Давид59 35 минут назад

      Вот вам результат того, что в стране бизнесом (в данном случае футболом) занимаются госструктуры. Условия для частного бизнеса ужасные

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