РФС и ПФЛ думают о возрождении клубов, ликвидированных в 00-х и 10-х годах

ПФЛ совместно с РФС обдумывает шаги по возрождению профессиональных клубов, которые были ликвидированы в последние годы. В частности, возвращение команд необходимо для большей представительности ПФЛ (Д3).

«РФЛ совместно с ПФЛ думают, как бы возродить часть клубов, которые умерли в 00-х и 10-х годах. ПФЛ сократилась существенно. Было около 100 команд, сейчас их около 60», – рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.