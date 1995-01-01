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    Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил с пенальти, Еременко оформил дубль

    «Ростов» одержал победу над «Ригой» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ростова». Дубль оформил Роман Еременко (27-я, 42-я минута), еще один гол с пенальти забил Павел Мамаев (63-я минута).

    Товарищеский матч.

    «Ростов» – «Рига» – 3:1 (2:1).

    «Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.

    «Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36144

      MaxRnD 21 минуту назад

      Ерёма второй красиво забил.
      Ссылка на запись игры:
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=-qNTbUT1ils&feature=emb_logo

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15463

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по результату, Кононов уже возглавил Ригу. )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      латунный 1 час назад

      молодцы .шороху наделаем .удачи ребята

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4808

      paracetamol 1 час назад

      Мама отличился, хорошая подмога Ростову!

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