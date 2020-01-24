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  • Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил с пенальти, Еременко оформил дубль

Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил с пенальти, Еременко оформил дубль

24 января 2020, 18:47
7

«Ростов» одержал победу над «Ригой» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ростова». Дубль оформил Роман Еременко (27-я, 42-я минута), еще один гол с пенальти забил Павел Мамаев (63-я минута).

Товарищеский матч.

«Ростов» – «Рига» – 3:1 (2:1).

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Ростов Рига Мамаев Павел Еременко Роман
Комментарии (7)
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paracetamol
1579880943
Мама отличился, хорошая подмога Ростову!
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латунный
1579881282
молодцы .шороху наделаем .удачи ребята
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DOCTOR PENALTY
1579881385
Судя по результату, Кононов уже возглавил Ригу. )
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MaxRnD
1579884362
Ерёма второй красиво забил. Ссылка на запись игры: https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=-qNTbUT1ils&feature=emb_logo
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kazak161
1579886001
Ригу обыграли но это не показатель, жду кубок матч-премьер там будет интереснее!
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nominum
1579907368
Молодцы, что дали пробить пенальти Мамаю. Ему нужно обрести уверенность в себе
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