Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил с пенальти, Еременко оформил дубль

«Ростов» одержал победу над «Ригой» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ростова». Дубль оформил Роман Еременко (27-я, 42-я минута), еще один гол с пенальти забил Павел Мамаев (63-я минута).

Товарищеский матч.

«Ростов» – «Рига» – 3:1 (2:1).

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.