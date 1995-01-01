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    Пайет может вернуться в «Вест Хэм». Три года назад он со скандалом ушел из клуба

    «Вест Хэм» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Димитри Пайета, который сейчас выступает за «Марсель».

    По информации L’Equipe, в лондонском клубе рассчитывают, что 32-летний француз поможет команде сохранить прописку в АПЛ.

    • Пайет уже выступал за «Вест Хэм» с июля 2015-го по январь 2017-го года.
    • Когда хавбек захотел покинуть клуб, он угрожал травмировать себе крестообразные связки колена.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Марсель» 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: L’Equipe

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