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  • Пайет может вернуться в «Вест Хэм». Три года назад он со скандалом ушел из клуба

Пайет может вернуться в «Вест Хэм». Три года назад он со скандалом ушел из клуба

24 января 2020, 10:00

«Вест Хэм» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Димитри Пайета, который сейчас выступает за «Марсель».

По информации L’Equipe, в лондонском клубе рассчитывают, что 32-летний француз поможет команде сохранить прописку в АПЛ.

  • Пайет уже выступал за «Вест Хэм» с июля 2015-го по январь 2017-го года.
  • Когда хавбек захотел покинуть клуб, он угрожал травмировать себе крестообразные связки колена.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Марсель» 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

Источник: L’Equipe
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Вест Хэм Марсель Пайет Димитри
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