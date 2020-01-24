Пайет может вернуться в «Вест Хэм». Три года назад он со скандалом ушел из клуба

«Вест Хэм» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Димитри Пайета, который сейчас выступает за «Марсель».

По информации L’Equipe, в лондонском клубе рассчитывают, что 32-летний француз поможет команде сохранить прописку в АПЛ.