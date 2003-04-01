«Ливерпулю» осталось не проиграть в АПЛ девять матчей подряд, чтобы побить рекорд «Арсенала»

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в гостевом матче 24-го тура АПЛ.
Беспроигрышная серия мерсисайдцев в чемпионате Англии теперь составляет 40 игр.
По этому показателю команда Юргена Клоппа сравнялась с «Челси» (2004-2005 годы).
По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии «Ливерпуль» опережают только «Ноттингем Форест» (42 матчей, 1977-78) и «Арсенал» (49 матчей, 2003-04).
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Фирмино на 84-й минуте
Longest unbeaten runs in English top division history:Arsenal (2003-04)Nott’m Forest (1977-78)Chelsea (2004-05)LIVERPOOL (2019-present)#WOLLIV @LFC pic.twitter.com/ZuwrIoHerq— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 23 января 2020 г.