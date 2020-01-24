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  • «Ливерпулю» осталось не проиграть в АПЛ девять матчей подряд, чтобы побить рекорд «Арсенала»

«Ливерпулю» осталось не проиграть в АПЛ девять матчей подряд, чтобы побить рекорд «Арсенала»

24 января 2020, 01:47
19

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в гостевом матче 24-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в чемпионате Англии теперь составляет 40 игр.

По этому показателю команда Юргена Клоппа сравнялась с «Челси» (2004-2005 годы).

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии «Ливерпуль» опережают только «Ноттингем Форест» (42 матчей, 1977-78) и «Арсенал» (49 матчей, 2003-04).

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Фирмино на 84-й минуте

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Источник: SkySports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
Комментарии (19)
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Derzkiy1
1579823189
Такой Ливерпуль еще долго может не проигрывать , а Милан хороший клуб всегда был , это суметь еще надо так засрать его ...
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mihail200606
1579830152
Да по херу рекорды.. Чемпионство нужно
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ЮНик
1579841359
Ценнейшая информация!!! А "Спартаку" осталось выиграть одиннадцать матчей в РПЛ, чтобы завоевать серебряные или бронзовые медали чемпионата России, а потом победить в десяти матчах европейского кубка и ... Вперед, "Спартак", вперед!!!
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серега кашин
1579847071
уж 9 матчей подряд ливерпуль точно не проиграет
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paracetamol
1579847511
Волки - хорошая команда.
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AZ
1579848126
Самое интересное что 9 игра будет против Манчестер Сити на выезде...
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Дима Цэ
1579851507
Чуваки просто надели крылья! Круть)
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Romio-xxx
1579851917
Ливер под самый конец расслабится.
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Cules2013
1579853563
9 матчей - это много, и как уместно заметили, 9-й будет на поле Сити)))
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Maxi_7
1579853738
Самое главное - это Ливерпулю не проиграть до конца сезона...ведь у Арсенала золотой кубок АПЛ за пройденный сезон без поражений, и как ни странно помочь с этим Ливерпулю может Атлетико, выбив их уже на ранней стадии ЛЧ...в противном случае вдальнейшем будет крайне сложно, потому как перед решающими стадиями плэй-оф ЛЧ будет слишком большой соблазн экономить силы на внутренней арене, учитывая, что мерсисайдцы уже взяли чемпионат...
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