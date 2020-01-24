«Ливерпулю» осталось не проиграть в АПЛ девять матчей подряд, чтобы побить рекорд «Арсенала»

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в гостевом матче 24-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в чемпионате Англии теперь составляет 40 игр.

По этому показателю команда Юргена Клоппа сравнялась с «Челси» (2004-2005 годы).

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии «Ливерпуль» опережают только «Ноттингем Форест» (42 матчей, 1977-78) и «Арсенал» (49 матчей, 2003-04).

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Фирмино на 84-й минуте