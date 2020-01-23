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    Отчим Кокорина: «Ротенберг – очень порядочный человек. Но в «Сочи» Саша мог собираться только в шутку»

    Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга о переговорах с футболистом.

    – Были ли вообще какие-то разговоры о возможной аренде в «Сочи» до официального объявления?

    – Я об этом услышал впервые позавчера от ваших коллег.

    – Борис Ротенберг назвал информацию о том, что Кокорин узнал об аренде из СМИ, ерундой.

    – Я не знаю. По крайней мере, я не участвовал при этих переговорах. Даже если такой разговор и был, я при нем не присутствовал. Они (Ротенберг и Кокорин) действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или еще когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю. Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры.

    Для всех эта история как снег на голову. Мало того, она еще и не совсем корректно развивается: игрок из СМИ узнал о том, что он в аренде в «Сочи». Вы должны знать, как это происходит: люди встречаются где-то неформально, шутки, ухмылки, перебросились парой фраз и разошлись.

    – То есть официального предложения не было?

    – Нет. По крайней мере, я при этом не присутствовал.

    – А вы как агент присутствуете при всех переговорах и подписаниях контрактов?

    – Не всегда. При подписании последнего контракта с «Зенитом» я не присутствовал. Он его подписывал самостоятельно.

    – Почему так произошло?

    – Я не готов это комментировать.

    – То есть теоретически он мог вести переговоры без вас?

    – Я точно знаю одно: Александр в «Сочи» не собирался переходить, никаких обещаний никому не давал.

    – С самим Александром вы сейчас поддерживаете связь?

    – Связывались, да.

    – В каком он состоянии в связи с этой ситуацией?

    – Она его напрягает. Как и всех нас. Таким образом дела не ведутся. Не в курсе был ни футболист, ни тренер.

    – Мы же все понимаем, кто такой Борис Ротенберг.

    – Конечно. Я знаком с ним. Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Я уже говорил выше, что они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал.

    – Так, может, стоило бы выяснить эту ситуацию с Борисом Ротенбергом напрямую?

    – Телефон его у меня есть, но он человек занятой, серьезный. Зачем я ему буду звонить, если я разговаривал с самим Александром и он несколько раз мне четко повторил: «Я в Сочи не поеду».

    – Не боитесь таким образом обидеть Бориса Ротенберга?

    – Мне бы этого очень не хотелось. Он действительно очень порядочный и приличный человек. Он очень много делает для спорта, и делает это искренне, – сказал Логинов.

    Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

    Отчим Кокорина: «Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Будущее Александра? Его не понимает никто, и он сам в том числе»

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3769

      порт 4 минуты назад

      Мутный этот агент.

      0
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      Рейтинг: +404

      Nevsky_RU 15 минут назад

      хехе не думаю у что семейства Кокориных получится сего магната нагнуть. Царёк уже захотел, в нашей прогнившей стране слова таких вот уважаемых кем то людей - закон для большинства. Как бы Кокоша потом отчима хоронить не поехал в Сочи, а то всякое бывает, вдруг ему в дождливом Питере голову напечёт.
      Так что Кокорин, его агент-отчим, Семак, всем **** по губам поводят. И сделают так как папки хотят, им виднее, да и ***** челяди перечить небожителям.

      0
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      Рейтинг: +7860

      Skull_Boy 18 минут назад

      Вот это спрос на топ игрока Зенит-2, Сочи и был Федя и то благодаря Вадику из Голландии, как был шлаком, так и остался и правильно, что слили в свое время из Динамо

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      Рейтинг: +586

      ZENIT****** 22 минуты назад

      Во закрутили Санту-Барбару!Кто,с кем,когда!?Всё запутали.(и всех запутали).

      0
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      Рейтинг: +1227

      altezzik 28 минут назад

      Никакой дипломатии. Хитрее надо быть.

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      Рейтинг: +2189

      Derzkiy1 42 минуты назад

      Давно ли Ротенберги порядочными стали ???

      3
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      Рейтинг: +160

      "Локо" в атаке 46 минут назад

      Да уж...нет у Кокоши агента,отчим не в зуб ногой,полный фуфел и профан.

      3
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      Рейтинг: +303

      Граф2019 > "Локо" в атаке 23 минуты назад

      а пристроился хорошооооо...

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