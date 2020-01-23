Отчим Кокорина: «Ротенберг – очень порядочный человек. Но в «Сочи» Саша мог собираться только в шутку»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга о переговорах с футболистом.

– Были ли вообще какие-то разговоры о возможной аренде в «Сочи» до официального объявления?

– Я об этом услышал впервые позавчера от ваших коллег.

– Борис Ротенберг назвал информацию о том, что Кокорин узнал об аренде из СМИ, ерундой.

– Я не знаю. По крайней мере, я не участвовал при этих переговорах. Даже если такой разговор и был, я при нем не присутствовал. Они (Ротенберг и Кокорин) действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или еще когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю. Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры.

Для всех эта история как снег на голову. Мало того, она еще и не совсем корректно развивается: игрок из СМИ узнал о том, что он в аренде в «Сочи». Вы должны знать, как это происходит: люди встречаются где-то неформально, шутки, ухмылки, перебросились парой фраз и разошлись.

– То есть официального предложения не было?

– Нет. По крайней мере, я при этом не присутствовал.

– А вы как агент присутствуете при всех переговорах и подписаниях контрактов?

– Не всегда. При подписании последнего контракта с «Зенитом» я не присутствовал. Он его подписывал самостоятельно.

– Почему так произошло?

– Я не готов это комментировать.

– То есть теоретически он мог вести переговоры без вас?

– Я точно знаю одно: Александр в «Сочи» не собирался переходить, никаких обещаний никому не давал.

– С самим Александром вы сейчас поддерживаете связь?

– Связывались, да.

– В каком он состоянии в связи с этой ситуацией?

– Она его напрягает. Как и всех нас. Таким образом дела не ведутся. Не в курсе был ни футболист, ни тренер.

– Мы же все понимаем, кто такой Борис Ротенберг.

– Конечно. Я знаком с ним. Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Я уже говорил выше, что они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал.

– Так, может, стоило бы выяснить эту ситуацию с Борисом Ротенбергом напрямую?

– Телефон его у меня есть, но он человек занятой, серьезный. Зачем я ему буду звонить, если я разговаривал с самим Александром и он несколько раз мне четко повторил: «Я в Сочи не поеду».

– Не боитесь таким образом обидеть Бориса Ротенберга?

– Мне бы этого очень не хотелось. Он действительно очень порядочный и приличный человек. Он очень много делает для спорта, и делает это искренне, – сказал Логинов.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

Отчим Кокорина: «Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Будущее Александра? Его не понимает никто, и он сам в том числе»