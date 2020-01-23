Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отчим Кокорина: «Ротенберг – очень порядочный человек. Но в «Сочи» Саша мог собираться только в шутку»

Отчим Кокорина: «Ротенберг – очень порядочный человек. Но в «Сочи» Саша мог собираться только в шутку»

23 января 2020, 18:27
27

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга о переговорах с футболистом.

– Были ли вообще какие-то разговоры о возможной аренде в «Сочи» до официального объявления?

– Я об этом услышал впервые позавчера от ваших коллег.

– Борис Ротенберг назвал информацию о том, что Кокорин узнал об аренде из СМИ, ерундой.

– Я не знаю. По крайней мере, я не участвовал при этих переговорах. Даже если такой разговор и был, я при нем не присутствовал. Они (Ротенберг и Кокорин) действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или еще когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю. Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры.

Для всех эта история как снег на голову. Мало того, она еще и не совсем корректно развивается: игрок из СМИ узнал о том, что он в аренде в «Сочи». Вы должны знать, как это происходит: люди встречаются где-то неформально, шутки, ухмылки, перебросились парой фраз и разошлись.

– То есть официального предложения не было?

– Нет. По крайней мере, я при этом не присутствовал.

– А вы как агент присутствуете при всех переговорах и подписаниях контрактов?

– Не всегда. При подписании последнего контракта с «Зенитом» я не присутствовал. Он его подписывал самостоятельно.

– Почему так произошло?

– Я не готов это комментировать.

– То есть теоретически он мог вести переговоры без вас?

– Я точно знаю одно: Александр в «Сочи» не собирался переходить, никаких обещаний никому не давал.

– С самим Александром вы сейчас поддерживаете связь?

– Связывались, да.

– В каком он состоянии в связи с этой ситуацией?

– Она его напрягает. Как и всех нас. Таким образом дела не ведутся. Не в курсе был ни футболист, ни тренер.

– Мы же все понимаем, кто такой Борис Ротенберг.

– Конечно. Я знаком с ним. Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Я уже говорил выше, что они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал.

– Так, может, стоило бы выяснить эту ситуацию с Борисом Ротенбергом напрямую?

– Телефон его у меня есть, но он человек занятой, серьезный. Зачем я ему буду звонить, если я разговаривал с самим Александром и он несколько раз мне четко повторил: «Я в Сочи не поеду».

– Не боитесь таким образом обидеть Бориса Ротенберга?

– Мне бы этого очень не хотелось. Он действительно очень порядочный и приличный человек. Он очень много делает для спорта, и делает это искренне, – сказал Логинов.

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

Отчим Кокорина: «Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Будущее Александра? Его не понимает никто, и он сам в том числе»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"Локо" в атаке
1579793812
Да уж...нет у Кокоши агента,отчим не в зуб ногой,полный фуфел и профан.
Ответить
Derzkiy1
1579794073
Давно ли Ротенберги порядочными стали ???
Ответить
Skull_Boy
1579795470
Вот это спрос на топ игрока Зенит-2, Сочи и был Федя и то благодаря Вадику из Голландии, как был шлаком, так и остался и правильно, что слили в свое время из Динамо
Ответить
Бухбух
1579796793
Кокорину, после того что произошло с ним, переход в Сочи уже можно считать удачей. Не будь лимита, играл бы щас в ФНЛ, либо в Казахстане.
Ответить
izy
1579800827
Я думаю они обговорили,что Саня "приедет"(КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО) в Сочи,,,купнутьсч,отдохнуть,,,а его не так поняли.
Ответить
3a zenit
1579806065
кокоша это шлак который поиграет через немогу пол года,а потом хер забьёт-лаве капает.Продать его летом или зимой и не вспоминать о нём.
Ответить
VVM1964
1579807203
Человек с такой фамилией не может быть порядочным )))
Ответить
DENZILLO-Спартак
1579844621
Какое же лицемерие и подхалимство, тьфу мерзость что этот отчим ,что мамаша....как их земля, прости господи носит!
Ответить
paracetamol
1579847196
Ротенберг – очень порядочный человек, только поступает непорядочно. Люди для него - песок под ногами. Куда пнул, туда и полетят.
Ответить
Taps
1579855359
Сколько шуму о гнилом человечишке ...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+