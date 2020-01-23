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  • Отчим Кокорина: «Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Будущее Александра? Его не понимает никто, и он сам в том числе»

Отчим Кокорина: «Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Будущее Александра? Его не понимает никто, и он сам в том числе»

23 января 2020, 15:13
12

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга о том, что футболист заранее знал об аренде.

«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», – сказал Логинов.

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (12)
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shurik45
1579786196
Как-то странно слышать такое от агента . Агент должен быть в курсе всего ,что происходит вокруг его подопечного ,а не узнавать какие то новости о нем в последнею очередь.
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vka1970
1579788462
Как в том анекдоте про лесника.В понедельник пришёл Медведев и сказал, что аренда Кокорина в Сочи согласована.Во вторник пришёл сам Кокорин и сказал, что остаётся в команде.В среду Ротенберг заявил, что с Кокориным всё утряс по поводу Сочи.В четверг Гапонов заявил, что об аренде в Сочи Кокорин узнал из СМИ.В пятницу Семак заявил , что руководство ставит его перед фактом.В субботу пришёл Миллер и разогнал всех к такой то матери. ООО Газпром, мечты сбываются.
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Hektor 84
1579788936
Ну не перейдет будет на трибуне сидеть. Только летом он будет кому нибудь нужен? После почти двух лет без футбола. Не пойму чего он уперся? Ну насильно мил не будешь. Поиграй в Сочи покажи на что способен. А то не играл полтора года и понты колотит. Думал что все сразу всё забыли? Пока сидел зенит наверно исполнял контрактные обязательства. Вовремя бабло перечислял. Так теперь и ты исполняй.
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ufos73
1579791855
Отличный агент у Коко, с таким еще раз присядет где нить )))
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Граф2019
1579794875
в Сочах кабаков навалом! только там не корейцы а армяне... будь начеку сашок! стулья все привентить!!!
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