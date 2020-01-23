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  • Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

23 января 2020, 14:06
25

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что обсуждал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным возможность аренды заранее.

«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – сказал Ротенберг.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (25)
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Александр Питер
1579777764
Че то я не верю тебе Ротенберг.
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FanatSerj
1579778004
писец Санта-Барбара.... про Месси и Кр7 вместе взятых и то меньше новостей, чем о Кокорине. Ещё бы он был такой "звездой", сколько о нем пишут и судачат.
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Freyd
1579778587
Тема сисек не раскрыта!!!:)
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bset
1579781298
Вечеринка по случаю старого нового года. Р: О, привет, готов возобновить карьеру? А в Сочи бы хотел поиграть? К: Ну хз, может когда-нибудь. На следующий день. ФК Сочи: "Кокорин проведет до конца сезона у нас в аренде".
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Путник 13
1579781600
Семак Саню ждал и надеялся, Медведев всё время говорил что Кокорина Зенит ждёт с нетерпением ...и тут Ротенберг вдруг говорит что аренда была со всеми обговорена ...Мутно всё ..Они наверное с Миллером Кокорина в карты разыграли и Ротенберг выиграл.
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ruded
1579783431
Кокоше походу перед судом сделали предложение, что должен поднять проект олигарха, за это малый срок и УДО. А парень откинулся и решил, что все сам и адвокат порешали, что дали меньше меньшего))).
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Hektor 84
1579783719
Походу один Семак не знал! Позор бомжеклубу
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Из Твери Леха
1579785848
Бомбардир, а чего это по ссылке на имя Ротенберга у вас его сынок-футболист высвечивается?) Теперь ему уже папенька клуб подарил?
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vka1970
1579788756
Это как в старой русской забаве: Бояре дерутся, а у холопов чубы трещат.
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portero
1579788908
т.е. звиздят все... или как минимум переворачивают всё.....
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