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    Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что обсуждал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным возможность аренды заранее.

    «То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – сказал Ротенберг.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:06
    Комментарии18
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      Рейтинг: +761

      Hektor 84 1 минуту назад

      Походу один Семак не знал! Позор бомжеклубу

      0
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      Рейтинг: +851

      ruded 6 минут назад

      Кокоше походу перед судом сделали предложение, что должен поднять проект олигарха, за это малый срок и УДО. А парень откинулся и решил, что все сам и адвокат порешали, что дали меньше меньшего))).

      1
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      Рейтинг: +15450

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Понимания нет. Видимо, по аренде напрямую общались в "Кофемании."

      0
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      Рейтинг: +2930

      Путник 13 37 минут назад

      Семак Саню ждал и надеялся, Медведев всё время говорил что Кокорина Зенит ждёт с нетерпением ...и тут Ротенберг вдруг говорит что аренда была со всеми обговорена ...Мутно всё ..Они наверное с Миллером Кокорина в карты разыграли и Ротенберг выиграл.

      3
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      Рейтинг: +13654

      bset 42 минуты назад

      Вечеринка по случаю старого нового года.
      Р: О, привет, готов возобновить карьеру? А в Сочи бы хотел поиграть?
      К: Ну хз, может когда-нибудь.

      На следующий день.
      ФК Сочи: "Кокорин проведет до конца сезона у нас в аренде".

      1
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      Рейтинг: +585

      ZENIT****** 56 минут назад

      Да не,Вы пообщались и всё,и Вас его мнение наверное(да и точно)не интересовало.

      2
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      Рейтинг: +4438

      серега кашин 1 час назад

      сейчас пойдут нелепые отмазы и оправдания

      0
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      Рейтинг: +1979

      Борат 1 час назад

      ага, ему ещё сам ПАК сказал - я тебя в сочи отправлю !!!
      гы-гы

      2
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      Рейтинг: +357

      АКМ-74У > Борат 45 минут назад

      Срок или Сочи, выбирай!

      3
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      Рейтинг: +542

      Питерский князь 1 час назад

      Вроттенберг, иди в жопу!

      4
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      Рейтинг: +416

      Semenycch > Питерский князь 1 час назад

      Это ты его чересчур мягко послал. :)

      3
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      Рейтинг: +416

      Semenycch 1 час назад

      https://sport24.ru/news/football/2020-01-23-agent-kokorina-slova-vladeltsa-sochi-ne-kommentiruyu-sasha-nikuda-ne-perekhodit

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