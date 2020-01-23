Ротенберг: «Переход в «Сочи» – большое подспорье для возрождения Кокорина»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что переход в южный клуб поможет форварду «Зенита» Александру Кокорину возродиться.

«Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – сказал Ротенберг.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»