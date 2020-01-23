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  • Ротенберг: «Переход в «Сочи» – большое подспорье для возрождения Кокорина»

Ротенберг: «Переход в «Сочи» – большое подспорье для возрождения Кокорина»

23 января 2020, 16:19
5

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что переход в южный клуб поможет форварду «Зенита» Александру Кокорину возродиться.

«Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – сказал Ротенберг.

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Путник 13
1579789547
А без Сочи парень сгниёт в Зените))
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portero
1579790943
хозяева порешали что так будет лучше... как всегда им лучше, они так решили , осталось впарить остальным что это единственное правильное решение...... ну убедят думаю финансы и тюрьмы всё в их карманах.
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Nevsky_RU
1579795027
Если концовку заменить на - "сказал Дик Адвокат", (имея ввиду аренду в Феенорд) то у фразы сразу появляется смысл.
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izy
1579800146
Кручу-верчу,******* всех хочу!Ну учудили!
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