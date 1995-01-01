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    Ротенберг: «Переход в «Сочи» – большое подспорье для возрождения Кокорина»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что переход в южный клуб поможет форварду «Зенита» Александру Кокорину возродиться.

    «Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – сказал Ротенберг.

    Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +418

      Semenycch 8 минут назад

      А это не закамуфлированный шантаж? Он ДУМАЕТ, что переход в Сочи поможет Кокорину? Типа без Сочи заплесневеет на скамейке запасных? Да Кокорин ведущий форвард в Зените, ему еле живой Сочи и близко не нужен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2937

      Путник 13 13 минут назад

      А без Сочи парень сгниёт в Зените))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1464

      alarm 22 минуты назад

      а без сочи он скатится на уровень спартака, что ли?

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