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  • Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке». Если кто-то хочет, чтобы я ушел, они должны силком вытащить меня отсюда»

Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке». Если кто-то хочет, чтобы я ушел, они должны силком вытащить меня отсюда»

23 января 2020, 12:16
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не собирается покидать московский клуб.

— Недавно один сайт написал, мол, якобы вы сказали кому-то из друзей в Германии, что хотите покинуть «Спартак». Понятно, что информация ложная, но, тем не менее — удивили вас такие слухи?

— Ха-ха, мне всерьез надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в «Спартаке» — вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушел из «Спартака», они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе, — сказал Тедеско.

  • Тедеско назначили осенью.
  • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
  • Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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oyabun
1579773683
Вот изначально к Кононову лично у меня доверия не было, а Тедеско хочется верить, мужик очень серьезно и грамотно к своей работе подходит.Удачи, Доменико!
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ЮНик
1579774869
Все 13 тренеров при "эффективном правлении" Федуна до Тедеско были счастливы, пока не превращались в "тренеришек" и он их изгонял. Да и Тедеско скоро вылетит с треском. Дело не в тренерах, они как буратины и мальвины в театре Карабаса Барабаса. Абсолютно не самостоятельны и все решения в нынешнем "Спартаке"совсем не они принимают.
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DOCTOR PENALTY
1579775040
Рабочая фраза моего тренера: " Говорить можно что угодно, а ху*ли толку, смотри на табло! "
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Валерий1965
1579777234
Подожди немного)
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upiter622
1579777539
Еще бы,можно и хрен положить на игру,за это ничего не будет!
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BRO_football
1579785990
Проиграешь пару матчей, болельщики говном закидают и из Спартака сам убежишь.
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derrik2000
1579786232
Оптимистичные, даже слишком оптимистичные заявления Тедеско в зимнюю паузу, что, мол, сейчас Спартак и с теми игроками, что есть в наличии, может решать высокие задачи, это, конечно, хорошо. Но если не оправдает возложенного на него высокого доверия, то уже в конце апреля следует искать ему замену. Иначе и в следующем сезоне со Спартаком будет сказка с очень грустным концом.
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alll-1
1579789279
Вперед Спартак!!!
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DENZILLO-Спартак
1579843965
Заявление сильное конечно, НО смотри мальчишка, просрёёёшь весну и не поставишь игру команде-именно так и произойдёт! =)
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