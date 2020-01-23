Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке». Если кто-то хочет, чтобы я ушел, они должны силком вытащить меня отсюда»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не собирается покидать московский клуб.

— Недавно один сайт написал, мол, якобы вы сказали кому-то из друзей в Германии, что хотите покинуть «Спартак». Понятно, что информация ложная, но, тем не менее — удивили вас такие слухи?

— Ха-ха, мне всерьез надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в «Спартаке» — вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушел из «Спартака», они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе, — сказал Тедеско.

Тедеско назначили осенью.

«Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.

Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

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