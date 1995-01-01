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    Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке». Если кто-то хочет, чтобы я ушел, они должны силком вытащить меня отсюда»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не собирается покидать московский клуб.

    — Недавно один сайт написал, мол, якобы вы сказали кому-то из друзей в Германии, что хотите покинуть «Спартак». Понятно, что информация ложная, но, тем не менее — удивили вас такие слухи?

    — Ха-ха, мне всерьез надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в «Спартаке» — вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушел из «Спартака», они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе, — сказал Тедеско.

    • Тедеско назначили осенью.
    • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
    • Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

    Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15448

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Рабочая фраза моего тренера: " Говорить можно что угодно, а ху*ли толку, смотри на табло! "

      0
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      Рейтинг: +740

      kolyma999 > DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Ты наверное из бздунитовских...Ну тогда расскажи о ежегодных ваших полуфиналах ЛЧ,ведь обещали же?

      0
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      Рейтинг: +3663

      ЮНик 36 минут назад

      Все 13 тренеров при "эффективном правлении" Федуна до Тедеско были счастливы, пока не превращались в "тренеришек" и он их изгонял. Да и Тедеско скоро вылетит с треском. Дело не в тренерах, они как буратины и мальвины в театре Карабаса Барабаса. Абсолютно не самостоятельны и все решения в нынешнем "Спартаке"совсем не они принимают.

      0
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      Рейтинг: +11364

      vka1970 > ЮНик 7 минут назад

      Может и так, но тогда Каррера исключение из правил выходит.

      0
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      Рейтинг: +21529

      oyabun 55 минут назад

      Вот изначально к Кононову лично у меня доверия не было, а Тедеско хочется верить, мужик очень серьезно и грамотно к своей работе подходит.Удачи, Доменико!

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      Рейтинг: +1383

      klim2m > oyabun 42 минуты назад

      Вот чесно сдается мне что тренер нормальный он, главное чтоб не дергали его ))

      1
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      Рейтинг: +1465

      alarm 1 час назад

      позор хрякам 10 место, 3 очка до зоны вылета! стыдно!

      -1
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      Рейтинг: +1978

      Борат 1 час назад

      почувствовал вкус денег от народной нефти!
      гы-гы

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