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    Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть команду, не отработав и года. Немец намерен уйти летом, информирует Metaratings.

    Тедеско недоволен, что вопреки обещаниям его не подпускают к трансферной работе клуба. На этой почве у тренера напряженные отношения с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.

    О намерении уйти из «Спартака» Тедеско сказал в беседах с друзьями во время новогоднего отдыха на родине.

    • Тедеско назначили осенью.
    • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
    • Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

    Источник: Metaratings

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    15.01.2020 11:15
    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +874

      Freyd 15 часов назад

      Представляете,если не будет Спартака,о чём будет писать Бомбандир?:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4752

      paracetamol 18 часов назад

      Трансферная работа клупа - это большой распил и всякое заезжее г-но туда не подпускают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Пельш 1 18 часов назад

      Чего и следовало ожидать! Мясо в своём репертуаре, класс!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6578

      mihail200606 20 часов назад

      Отлично.. Не удивлён почему то.. От поросят че хочешь можно ждать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      Stavropolets 20 часов назад

      Не долго музыка играла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Boeung777 21 час назад

      Он же протеже Цорна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      По ходу Цорн будет своих клиентов пропихивать. Чтоб потом спихивать по дороже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 22 часа назад

      Началось! Не успели выйти из отпуска и уже вся продажная шелуха вылезла, доброжелатели...
      Как же вы упори без дела месяц сидели , на что жили суки ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1146

      alarm 23 часа назад

      ахаха! позор хрякам!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > alarm 23 часа назад

      Модераторы , лишите дебила слова !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1146

      alarm > VVM1964 23 часа назад

      если они это сделают - то как ты будешь выражать свои скудные мысли? хрюкать начнёшь?)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1653

      playsh > alarm 22 часа назад

      Тяв-тяв..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      Из Твери Леха 15 января, 13:22

      понял немец в какое дерьмо он вляпался.

      4
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