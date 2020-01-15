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  • Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

15 января 2020, 11:15
26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть команду, не отработав и года. Немец намерен уйти летом, информирует Metaratings.

Тедеско недоволен, что вопреки обещаниям его не подпускают к трансферной работе клуба. На этой почве у тренера напряженные отношения с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.

О намерении уйти из «Спартака» Тедеско сказал в беседах с друзьями во время новогоднего отдыха на родине.

  • Тедеско назначили осенью.
  • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
  • Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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xrrrx
1579076209
понял куда попал
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Добрый Бобер
1579076296
Вот тебе и приехали...
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bset
1579076390
А мы после чемпионства переживали, что старый-добрый Спартак вернулся. Но нет, все повторяется. Болельщикам не позавидуешь.
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bset
1579076612
Щас купят какой-нибудь хлам Тедеско, он демотивируется и Спартак опустится в зону вылета. Вот будет умора. Главное Кубок Матч Премьер выиграть.
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RotBerg
1579076797
В этом весь Спартак
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Freyd
1579077644
Этому бреду и веры никакой нету!!!
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serhio80
1579078950
Странная новость) у нас вроде трансферов и не планировалось зимой)
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VVM1964
1579079168
Давайте подождем до лета , а там еще и весна многое покажет .
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zigbert
1579080958
Написать можно что угодно. Там более это никем не подтверждено.
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Из Твери Леха
1579083737
понял немец в какое дерьмо он вляпался.
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