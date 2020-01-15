Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть команду, не отработав и года. Немец намерен уйти летом, информирует Metaratings.
Тедеско недоволен, что вопреки обещаниям его не подпускают к трансферной работе клуба. На этой почве у тренера напряженные отношения с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.
О намерении уйти из «Спартака» Тедеско сказал в беседах с друзьями во время новогоднего отдыха на родине.
- Тедеско назначили осенью.
- «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
- Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.