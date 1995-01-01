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    «Наполи» близок к покупке Политано из «Интера». Сумма трансфера – 25 миллионов

    Нападающий «Интера» Маттео Политано продолжит карьеру в «Наполи».

    Клубы уже согласовали условия трансфера 26-летнего итальянца. Неаполитанцы заплатят за вингера 25 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Рома», воспитанником которой является Политано.
    • В этом сезоне Политано провел 11 матчей в Серии, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – более 500 тысяч человек.

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