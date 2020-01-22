«Наполи» близок к покупке Политано из «Интера». Сумма трансфера – 25 миллионов

Нападающий «Интера» Маттео Политано продолжит карьеру в «Наполи».
Клубы уже согласовали условия трансфера 26-летнего итальянца. Неаполитанцы заплатят за вингера 25 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Рома», воспитанником которой является Политано.
- В этом сезоне Политано провел 11 матчей в Серии, но не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – более 500 тысяч человек.