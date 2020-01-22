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  • «Наполи» близок к покупке Политано из «Интера». Сумма трансфера – 25 миллионов

«Наполи» близок к покупке Политано из «Интера». Сумма трансфера – 25 миллионов

22 января 2020, 19:31

Нападающий «Интера» Маттео Политано продолжит карьеру в «Наполи».

Клубы уже согласовали условия трансфера 26-летнего итальянца. Неаполитанцы заплатят за вингера 25 миллионов евро.

  • Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Рома», воспитанником которой является Политано.
  • В этом сезоне Политано провел 11 матчей в Серии, но не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – более 500 тысяч человек.

Италия. Серия А Наполи Интер Политано Маттео
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