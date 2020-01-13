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  • Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

13 января 2020, 21:35
2

Вингер «Интера» Маттео Политано может вернуться в «Рому», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста, видя в нем замену для Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

На игрока «Интера» также претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

  • Политано – воспитанник «Ромы».
  • Полузащитник находился в структуре столичного клуба с 2004 по 2013 год.
  • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Интер Рома Политано Маттео Дзаньоло Николо
Комментарии (2)
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Hektor 84
1578940734
А за основу ромы ни разу не играл
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Adekvat07
1578983389
Саниоло слишком крут чтобы Политано смог его заменить
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