Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

Вингер «Интера» Маттео Политано может вернуться в «Рому», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста, видя в нем замену для Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

На игрока «Интера» также претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».