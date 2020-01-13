Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

Вингер «Интера» Маттео Политано может вернуться в «Рому», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста, видя в нем замену для Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.
На игрока «Интера» также претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».
- Политано – воспитанник «Ромы».
- Полузащитник находился в структуре столичного клуба с 2004 по 2013 год.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио