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    Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

    Вингер «Интера» Маттео Политано может вернуться в «Рому», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста, видя в нем замену для Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

    На игрока «Интера» также претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

    • Политано – воспитанник «Ромы».
    • Полузащитник находился в структуре столичного клуба с 2004 по 2013 год.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    13.01.2020 21:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 14 января 2020, 09:29

      Саниоло слишком крут чтобы Политано смог его заменить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 21:38

      А за основу ромы ни разу не играл

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