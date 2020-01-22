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  • «Хоть кто-то лучше, чем ничего». Чалов остается трансферной целью «Вест Хэма»

«Хоть кто-то лучше, чем ничего». Чалов остается трансферной целью «Вест Хэма»

22 января 2020, 11:46
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжает привлекать внимание из АПЛ. «Вест Хэм» по-прежнему хочет купить футболиста, информирует подкаст ExWHUemployee. Главного тренера англичан Дэвида Мойеса не устраивает атака команды.

«Талант Чалова оценивается высоко. «Вест Хэм» в нем по-прежнему заинтересован. Команда сейчас достигла степени, что хоть кто-то – это лучше, чем ничего», – говорится в подкасте.

  • Поклонником игры Чалова является владелец «Челси» Роман Абрамович.
  • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
  • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

Источник: ExWHUemployee

СМИ посвящено «Вест Хэму». Публикует эксклюзивные новости и мнения о команде. Аудитория в твиттере - более 68,2 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Вест Хэм Чалов Федор
Комментарии (10)
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mihail200606
1579683041
Я думаю, трансферы по такому принципу ниче хорошего не принесут.. Но хотелось бы, конечно, чтобы у чалова все получилось, если вдруг уедет...
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BlackMurder
1579687854
Зачем платить когда есть кокорин, этот за еду просто будет бегать
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baltica
1579687939
Да пусть съездит куда-нибудь-хоть проветрится...
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ruded
1579689114
отличная оценка игрока - "лучше, чем ничего..." Мда..
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ImpNaz.com
1579697153
Пусть едит! Но Челси ему не по зубам!
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Томик
1579701451
"Хоть кто-то" должен и стоить соответственно "хоть что-то".
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vladimir-7
1579708803
Ф.Чалова продадут только летом, а сейчас пустые разговоры в СМИ.
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kliker
1579744988
Всё враньё. У Чалова нет игр за первую сборную, а в АПЛ разрешение на работу дают только сборникам.
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Aleksey!
1579774318
хоть что-то....нечего было придумывать по 100 вариантов, якобы, куда он должен был перейти...и не факт, что вест хем реально интересуется.
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