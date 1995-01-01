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    «Хоть кто-то лучше, чем ничего». Чалов остается трансферной целью «Вест Хэма»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжает привлекать внимание из АПЛ. «Вест Хэм» по-прежнему хочет купить футболиста, информирует подкаст ExWHUemployee. Главного тренера англичан Дэвида Мойеса не устраивает атака команды.

    «Талант Чалова оценивается высоко. «Вест Хэм» в нем по-прежнему заинтересован. Команда сейчас достигла степени, что хоть кто-то – это лучше, чем ничего», – говорится в подкасте.

    • Поклонником игры Чалова является владелец «Челси» Роман Абрамович.
    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

    Источник: ExWHUemployee

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +128

      baltica 52 секунды назад

      Да пусть съездит куда-нибудь-хоть проветрится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2232

      BlackMurder 2 минуты назад

      Зачем платить когда есть кокорин, этот за еду просто будет бегать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      solodealer 39 минут назад

      Ключевое:
      Чалов - это "...хоть кто-то – это лучше, чем ничего..."
      NO COMMENT)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6625

      mihail200606 1 час назад

      Я думаю, трансферы по такому принципу ниче хорошего не принесут.. Но хотелось бы, конечно, чтобы у чалова все получилось, если вдруг уедет...

      8
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