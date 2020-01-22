«Хоть кто-то лучше, чем ничего». Чалов остается трансферной целью «Вест Хэма»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжает привлекать внимание из АПЛ. «Вест Хэм» по-прежнему хочет купить футболиста, информирует подкаст ExWHUemployee. Главного тренера англичан Дэвида Мойеса не устраивает атака команды.

«Талант Чалова оценивается высоко. «Вест Хэм» в нем по-прежнему заинтересован. Команда сейчас достигла степени, что хоть кто-то – это лучше, чем ничего», – говорится в подкасте.