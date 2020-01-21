Слуцкий: «Если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему подписал пятилетний контракт с казанским клубом,.

– Контракт на пять лет редкий по сроку для России. Чья это инициатива?

– Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения. В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто понимаешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже способен увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы. Когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта – это очень условно. Мой договор на пять лет – скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Подобное является важным месседжем для понимания, для того, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие и в футболе все может поменяться.

– Есть ли у вас договоренности, что можете покинуть «Рубин», если получите предложение из Европы?

– У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла о таком говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придет сверхсерьезное предложение, то клуб будет его рассматривать.Я вообще об этом не думаю, моя философия такова: если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей. Когда говорю на собрании игрокам «Рубина», что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и внимание, мысли направлены на то, как их улучшить.