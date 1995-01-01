Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Слуцкий: «Если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему подписал пятилетний контракт с казанским клубом,.

    – Контракт на пять лет редкий по сроку для России. Чья это инициатива?

    – Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения. В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто понимаешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже способен увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы. Когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта – это очень условно. Мой договор на пять лет – скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Подобное является важным месседжем для понимания, для того, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие и в футболе все может поменяться.

    – Есть ли у вас договоренности, что можете покинуть «Рубин», если получите предложение из Европы?

    – У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла о таком говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придет сверхсерьезное предложение, то клуб будет его рассматривать.Я вообще об этом не думаю, моя философия такова: если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей. Когда говорю на собрании игрокам «Рубина», что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и внимание, мысли направлены на то, как их улучшить.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.
    • Последние полтора года специалист работал в голландском «Витессе».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Boeung777 8 минут назад

      Ноль умножить на 500 будет ноль. Это так, в продолжении о математике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15412

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      500% Слуцкого - этого для Рубина достаточно??? Может быть лучше 90% Бердыева? *+*+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      serhio80 1 час назад

      Даже жаль сотрудников казанского макдональдса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Под руеоводством Л.Слуцкого сборная России на 500% оправдала надежды болельщиков Европы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      Hektor 84 1 час назад

      Это как? Не спит не ест бедолага. Наверно еще и не моется. Так ходит вонючий и голодный, и рычит на всех как собака)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Лёне пора Нобелевскую премию дать.
      Все знают , целое это 100% , что такое 500 % науке неведомо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13572

      bset > Alekxei Z. 1 час назад

      Какой науке неведомо?) Математике ведомо (причем на уровне школьного курса), экономике ведомо, а твоей какой-то неведомо?) И все знают, что, называя число, превышающее 100%, имеют ввиду, что прикладывают усилия больше своего максимума. И да, про максимум тоже в переносном смысле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4346

      Владислав Vlad > bset 17 минут назад

      100% это и есть максимум. Больше максимума - это только болтовня.)
      Да, и в экономике нет целого, которое превышает 100%. Остальное лишь на бумаге.)
      Есть капитал - это и есть 100%. Прибавился капитал или сыграл в убыток - то уже эта сумма будет 100%.
      Говорить о процентных соотношениях можно лишь сравнивая. Допустим Слуцкий отдаёт себя больше работе, чем Гончаренко на 500%. Так будет вернее.
      А говорить, что отдаю себя на 500% - разговор неуча. Потому, что ты и есть эти 100% и все твои возможности - это 100%.)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75202
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru