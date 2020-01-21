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  • Слуцкий: «Если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей»

Слуцкий: «Если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей»

21 января 2020, 09:58
13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему подписал пятилетний контракт с казанским клубом,.

– Контракт на пять лет редкий по сроку для России. Чья это инициатива?

– Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения. В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто понимаешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже способен увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы. Когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта – это очень условно. Мой договор на пять лет – скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Подобное является важным месседжем для понимания, для того, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие и в футболе все может поменяться.

– Есть ли у вас договоренности, что можете покинуть «Рубин», если получите предложение из Европы?

– У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла о таком говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придет сверхсерьезное предложение, то клуб будет его рассматривать.Я вообще об этом не думаю, моя философия такова: если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей. Когда говорю на собрании игрокам «Рубина», что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и внимание, мысли направлены на то, как их улучшить.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.
  • Последние полтора года специалист работал в голландском «Витессе».

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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Hektor 84
1579593656
Это как? Не спит не ест бедолага. Наверно еще и не моется. Так ходит вонючий и голодный, и рычит на всех как собака)))
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Кузьмич на трибуне
1579593804
Под руеоводством Л.Слуцкого сборная России на 500% оправдала надежды болельщиков Европы.
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serhio80
1579594788
Даже жаль сотрудников казанского макдональдса)
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DOCTOR PENALTY
1579597609
500% Слуцкого - этого для Рубина достаточно??? Может быть лучше 90% Бердыева? *+*+
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Boeung777
1579598469
Ноль умножить на 500 будет ноль. Это так, в продолжении о математике.
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Серж 69
1579599008
А почему не на 1000%?Конечно,сказать ему можно всякое,но выше 100% не прыгнешь.Опять же,проценты процентам рознь,Лёнины 500 всяко меньше будут, чем 50% от Клоппа...
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RJM555
1579601007
То что он говорит это неприлично......он наверно не знает что оценку его работы должны давать другие люди.
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Sviro
1579605132
Если в Крыльях были эти 500%, то что же это за работа?
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Plyash
1579609828
Ну если уж от пятисот процентов "собственных возможностей" никаких результатов не наблюдается,то остаётся только высказать своё соболезнование г-ну Слуцкому в его способностях как тренерских,так и умственных.Аминь.
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alll-1
1579615141
где он так пиз.... научился? от бургеров что ли прёт .
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