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  • Айртон – о Тедеско: «Наш тренер пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру»

Айртон – о Тедеско: «Наш тренер пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру»

21 января 2020, 08:44
10

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о совместной работе с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

«Сложно сказать наверняка, почему происходили такие резкие перепады в игре «Спартака» во втором полугодии 2019 года. Возможно, потому что команда сильно обновилась. Произошла широкая ротация: многие ушли, многие пришли. Где-то просто не хватало последнего паса в игре. Надеюсь, после возобновления чемпионата мы исправим ситуацию. У нас очень умный, грамотный тренер, который пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру. Постараемся весной как можно выше подняться в таблице.

Не скажу, что негативная атмосфера на трибунах в начале сезона сильно влияла на нас, но все-таки влияла. Настроения болельщиков напрямую зависят от наших результатов. Неблагоприятный фон вокруг команды можно исправить только победами, что мы и надеемся сделать весной», – поделился бразилец.

  • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября.
  • Айртон перешел в «Спартак» прошлой зимой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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Nerlinger
1579586384
Какую новую? Ежели у вас и старой то не было!!!
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oyabun
1579592481
Надеюсь руководство Спартака не продаст парня. На левом фланге ему сейчас толковой альтернативы нет.
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vka1970
1579598044
Вот весной всё и увидим, что за игру Тед нам подготовил. Надеюсь, что она будет кардинально отличаться от осеннего мячапинания.
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RotBerg
1579611671
Эффективную игру с неэффективными футболистами) Спартак сплошной нонсенс))
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