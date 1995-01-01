Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Айртон – о Тедеско: «Наш тренер пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру»

    Защитник «Спартака» Айртон рассказал о совместной работе с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

    «Сложно сказать наверняка, почему происходили такие резкие перепады в игре «Спартака» во втором полугодии 2019 года. Возможно, потому что команда сильно обновилась. Произошла широкая ротация: многие ушли, многие пришли. Где-то просто не хватало последнего паса в игре. Надеюсь, после возобновления чемпионата мы исправим ситуацию. У нас очень умный, грамотный тренер, который пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру. Постараемся весной как можно выше подняться в таблице.

    Не скажу, что негативная атмосфера на трибунах в начале сезона сильно влияла на нас, но все-таки влияла. Настроения болельщиков напрямую зависят от наших результатов. Неблагоприятный фон вокруг команды можно исправить только победами, что мы и надеемся сделать весной», – поделился бразилец.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября.
    • Айртон перешел в «Спартак» прошлой зимой.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11304

      vka1970 16 минут назад

      Вот весной всё и увидим, что за игру Тед нам подготовил.
      Надеюсь, что она будет кардинально отличаться от осеннего мячапинания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21510

      oyabun 1 час назад

      Надеюсь руководство Спартака не продаст парня. На левом фланге ему сейчас толковой альтернативы нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Аденн 3 часа назад

      Поглядим,удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1961

      Nerlinger 3 часа назад

      Какую новую? Ежели у вас и старой то не было!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20581

      VVM1964 > Nerlinger 2 часа назад

      Представляешь какой у вас отстой , если мы при отсутствии игры становимся чемпионами , бронзовыми призерами и берем супер кубок .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1961

      Nerlinger > VVM1964 2 часа назад

      Это кто всем этим становится?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20581

      VVM1964 > Nerlinger 52 минуты назад

      Да у тебя память не просто короткая - её просто нет , если не помнишь , что было вчера .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75202
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru