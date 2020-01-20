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  • РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

20 января 2020, 09:52
13

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в формате проведения Кубка России после запланированной реформы.

«Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.

Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ», – сказал Алаев.

  • Изменения на недавнем заседании поддержали 9 из 16 клубов РПЛ.
  • Действующий обладатель Кубка России – «Локомотив».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок
Комментарии (13)
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bset
1579503811
А что делать с победителем кубка, который попадает в ЛЕ, но при этом не попадает в топ-6 команд, участвующих со следующей стадии? Надо тогда указывать, что все участники еврокубков автоматически проходят в 1/8, а не только топ-6.
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AZ
1579503894
Все правильно. Все равно российские команды в евро-весну не выходят
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Давид59
1579514174
Да, похоже теперь надо будет два состава иметь. Один- для еврокубков, а второй для кубка России. Причём оба состава иногда будут в один день играть. Вот маразм!!!
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Artemka444
1579516648
да бред это полный!!! Лучше бы календарь переделали бы полностью!!!!
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vladimir-7
1579523082
Правильный подход, только участники розыгрыша Кубка РФ будут команды ФНЛ, так как интереса к розыгрышу Кука РФ со стороны команд РПЛ нет, по крайней мере со стороны ведущих клубов РПЛ.
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paracetamol
1579588575
Чушь сотворили и сейчас чушь на чушь городят. А как быть командам, участвующих в ЕК?
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zigbert
1579610218
В ФНЛ и без этого игр хватает.
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evgevg13
1580273771
Проводить наш кубок в дни еврокубков? Его и так мало кто смотрит- а в этом случае вообще пустые трибуны. Полный бред. Или топить- так до конца?
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