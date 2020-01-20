РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в формате проведения Кубка России после запланированной реформы.

«Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.

Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ», – сказал Алаев.