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    РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в формате проведения Кубка России после запланированной реформы.

    «Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.

    Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ», – сказал Алаев.

    • Изменения на недавнем заседании поддержали 9 из 16 клубов РПЛ.
    • Действующий обладатель Кубка России – «Локомотив».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11174

      vladimir-7 1 час назад

      Правильный подход, только участники розыгрыша Кубка РФ будут
      команды ФНЛ, так как интереса к розыгрышу Кука РФ со стороны
      команд РПЛ нет, по крайней мере со стороны ведущих клубов РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +350

      Artemka444 2 часа назад

      да бред это полный!!!
      Лучше бы календарь переделали бы полностью!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      Давид59 3 часа назад

      Да, похоже теперь надо будет два состава иметь. Один- для еврокубков, а второй для кубка России. Причём оба состава иногда будут в один день играть. Вот маразм!!!

      1
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      Рейтинг: +2558

      Alekxei Z. 3 часа назад

      В групповых этапах еврокубков участвуют от России 4-5 команд, в Кубке России будут играть дублёры ??? Это типо популизация на местах ?
      Всё время у нас выдумывают не пойми что...

      1
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      Рейтинг: +22662

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Чтобы люди не смотрели еврокубки, и не было с чем сравнивать.

      0
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      Рейтинг: +1025

      DMитрий 5 часов назад

      Хотят чтобы люди забили на трансляцию еврокубков и пошли смотреть на стадион кубок России!? Вот это ход конём!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1333

      Klaido 5 часов назад

      вы сперва с судьями порешайте - а то тянут помойку за уши)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1462

      AZ 6 часов назад

      Все правильно. Все равно российские команды в евро-весну не выходят

      2
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      Рейтинг: +13525

      bset > AZ 6 часов назад

      "мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков". О какой евровесне речь?

      0
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      Рейтинг: +13525

      bset 6 часов назад

      А что делать с победителем кубка, который попадает в ЛЕ, но при этом не попадает в топ-6 команд, участвующих со следующей стадии? Надо тогда указывать, что все участники еврокубков автоматически проходят в 1/8, а не только топ-6.

      0
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      Рейтинг: -6

      Фанат Рубина > bset 3 часа назад

      так по моему все ясно.. все команды участники ек начинают с 1/8.
      только это тупо, например в условный челябинск не приедет один из топов, или в новосибирск или владик и.т.д...
      старый формат лучше и болельщики в регионах могли увидеть команду пл.

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