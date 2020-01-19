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  • «Спорт-Экспресс»: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной, большинство отправилось в Дубай

«Спорт-Экспресс»: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной, большинство отправилось в Дубай

19 января 2020, 14:44
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предоставил отдых игрокам команды, которые сейчас находятся на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации источника, большинство футболистов отправилось из Абу-Даби, где проходит сбор, в Дубай. Отмечается, что с 20 января «Спартак» вернется к обычному режиму работы.

  • Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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Plyash
1579434639
Хоть посмотрят один из лучших аэропортов мира.Это фантастика.
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Mister_Tomsk
1579437670
последний раз такие сборы) потом федунчик отдаст болелам клуб, и все, будут в сибири сборы проводить))) в -40)))
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derrik2000
1579439581
Выходной? Зак что??? За 10-е место и говённую "игру"??? Пахать, пахать и... ПАХАТЬ!!! В Москве 2-3 суток перед 2-м сбором отдохнут!
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baden69
1579448515
Побег из Абу-Даби...)))
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Диктор
1579450970
Отдыхать тоже нужно.
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