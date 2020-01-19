«Спорт-Экспресс»: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной, большинство отправилось в Дубай

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предоставил отдых игрокам команды, которые сейчас находятся на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации источника, большинство футболистов отправилось из Абу-Даби, где проходит сбор, в Дубай. Отмечается, что с 20 января «Спартак» вернется к обычному режиму работы.

Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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