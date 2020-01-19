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    «Спорт-Экспресс»: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» выходной, большинство отправилось в Дубай

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предоставил отдых игрокам команды, которые сейчас находятся на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации источника, большинство футболистов отправилось из Абу-Даби, где проходит сбор, в Дубай. Отмечается, что с 20 января «Спартак» вернется к обычному режиму работы.

    • Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2020 14:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9036

      Диктор 4 часа назад

      Отдыхать тоже нужно.

      1
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      Рейтинг: +20554

      VVM1964 > Диктор 1 час назад

      Отдыхать тоже нужно уметь )))

      0
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      Рейтинг: +1799

      baden69 5 часов назад

      Побег из Абу-Даби...)))

      0
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      Рейтинг: +1353

      alarm 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор хрякам!

      -6
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      Рейтинг: +11293

      vka1970 > alarm 7 часов назад

      alarm капут...........

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7084

      derrik2000 > alarm 4 часа назад

      А про стыд (уже в который раз!!!) ни словечка... (((

      1
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      Рейтинг: +7084

      derrik2000 8 часов назад

      Выходной?
      Зак что???
      За 10-е место и говённую "игру"???
      Пахать, пахать и... ПАХАТЬ!!!
      В Москве 2-3 суток перед 2-м сбором отдохнут!

      3
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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      последний раз такие сборы) потом федунчик отдаст болелам клуб, и все, будут в сибири сборы проводить))) в -40)))

      -1
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      Рейтинг: +1662

      playsh 9 часов назад

      Хоть посмотрят один из лучших аэропортов мира.Это фантастика.

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      Рейтинг: +535

      ZENIT****** 9 часов назад

      Большинство отправилось гульнут.Абу-Даби, Дубай Куку,Ляпота!

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