Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, находящийся на сборе «Спартака» в ОАЭ, рассказал о тренировочной работе команды. По словам журналиста, игроки падают от усталости.

«Думаю, такие моменты – бальзам на душу всем болельщикам кб, которые страдали от игры команды осенью. Футболистов гоняют, они тупо падают от усталости, но тренировка ещe не закончилась. «Не ложись, вставай», – процитировал слова тренера в адрес одного из игроков Зеленов.