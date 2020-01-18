Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, находящийся на сборе «Спартака» в ОАЭ, рассказал о тренировочной работе команды. По словам журналиста, игроки падают от усталости.

    «Думаю, такие моменты – бальзам на душу всем болельщикам кб, которые страдали от игры команды осенью. Футболистов гоняют, они тупо падают от усталости, но тренировка ещe не закончилась. «Не ложись, вставай», – процитировал слова тренера в адрес одного из игроков Зеленов.

    • «Спартак» вскоре стартует на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер» в Катаре.
    • В РПЛ команда идет десятой.
    • Первый соперник «Спартака» в РПЛ после зимней паузы – «Динамо».

    Источник: твиттер Дмитрия Зеленова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 12:50
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1076

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Чего их гонять. Бромантаном обколоть и все дела. В спартаке это умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      erma 3 часа назад

      Лучше падать от усталости чем от водки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75176

      zigbert 4 часа назад

      Результатом подготовки будет не мнение обозревателя а игра команды в официальных матчах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4757

      subbotaspartak 4 часа назад

      Сколько тренеров только на этой странице...
      Тадеска вас почитает и всё для него прояснится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2965

      Fan Loko mik 5 часов назад

      Так до начала сезона можно просто угробить всех игроков....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11278

      vka1970 6 часов назад

      На кер этого Егорова.
      Спартаковские болельщики хорошо будут помнить какую роль этот гнус сыграл в увольнении Карреры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 6 часов назад

      Честно скажу всегда покупал Советский спорт. Хорошая газета была.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 7 часов назад

      Кто этих идиотов журналистами называет? И почему? Я вот не пойму этой фразы. Игроков гоняют а они тупо падают. Пусть сам бы показал как это тупо падать. У нас в стране журналистов по объявлению набирают. Да еще и в эту желтушную газетенку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      серега кашин 8 часов назад

      пусть физику подтягивают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4167

      Viper for CSKA 8 часов назад

      Это ещё ничего. Немец немцу рознь. У Магата, говорят, на сборах игроков регулярно рвало от усталости. Да и бегали голыми, да по пляжу. Так что игроки Спартака, считай, на курорте.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru