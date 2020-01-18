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  • Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

Журналист Зеленов – о сборе «Спартака»: «Игроков гоняют, они тупо падают от усталости»

18 января 2020, 12:50
17

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, находящийся на сборе «Спартака» в ОАЭ, рассказал о тренировочной работе команды. По словам журналиста, игроки падают от усталости.

«Думаю, такие моменты – бальзам на душу всем болельщикам кб, которые страдали от игры команды осенью. Футболистов гоняют, они тупо падают от усталости, но тренировка ещe не закончилась. «Не ложись, вставай», – процитировал слова тренера в адрес одного из игроков Зеленов.

  • «Спартак» вскоре стартует на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер» в Катаре.
  • В РПЛ команда идет десятой.
  • Первый соперник «Спартака» в РПЛ после зимней паузы – «Динамо».

Источник: твиттер Дмитрия Зеленова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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oyabun
1579342871
Про бальзам верно сказано. Ничего, тяжело в ученье - легко в бою.
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Graceful 713
1579350057
Выбивают дурь из игроков
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Viper for CSKA
1579352019
Это ещё ничего. Немец немцу рознь. У Магата, говорят, на сборах игроков регулярно рвало от усталости. Да и бегали голыми, да по пляжу. Так что игроки Спартака, считай, на курорте.
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серега кашин
1579353996
пусть физику подтягивают
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Hektor 84
1579357870
Кто этих идиотов журналистами называет? И почему? Я вот не пойму этой фразы. Игроков гоняют а они тупо падают. Пусть сам бы показал как это тупо падать. У нас в стране журналистов по объявлению набирают. Да еще и в эту желтушную газетенку.
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Hektor 84
1579357935
Честно скажу всегда покупал Советский спорт. Хорошая газета была.
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vka1970
1579358151
На кер этого Егорова. Спартаковские болельщики хорошо будут помнить какую роль этот гнус сыграл в увольнении Карреры.
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subbotaspartak
1579366511
Сколько тренеров только на этой странице... Тадеска вас почитает и всё для него прояснится.
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zigbert
1579367129
Результатом подготовки будет не мнение обозревателя а игра команды в официальных матчах.
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Из Твери Леха
1579374211
Чего их гонять. Бромантаном обколоть и все дела. В спартаке это умеют.
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