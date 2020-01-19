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    Football Italia: президент «Наполи» жалеет, что уволил Анчелотти

    Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    По информации источника, ссылающегося на Gazzetta dello Sport, де Лаурентис разозлен результатами команды при Гаттузо и жалеет, что отправил в отставку Карло Анчелотти.

    Отмечается, что возвращение Анчелотти в ближайшее время исключено как минимум из-за того, что 22 декабря 2019 года итальянский специалист возглавил «Эвертон».

    • Гаттузо стал главным тренером «Наполи» 11 декабря 2019 года.
    • Под его руководством неаполитанцы провели пять матчей в Серии А и проиграли четыре из них.
    • «Наполи» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    19.01.2020 12:19
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2020, 16:57

      Поезд ушел. Анчелотти теперь не вернуть. А вот Гаттузо сейчас не позавидуешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 20 января 2020, 20:40

      не проще ли владельцам уволить де Лаурентиса?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 19 января 2020, 22:09

      Поздно .... сначала надо думать потом делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      Proker 19 января 2020, 15:29

      Натуре ку-ку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 19 января 2020, 14:27

      Ага. Пусть ещё Анри возьмут. Вот точно будут красавчиками.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 19 января 2020, 14:10

      Почему-то сразу вспомнились Федун и Каррера. (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 19 января 2020, 13:48

      а вот и лидер в номинации " дегенерат года" нарисовался. А не фиг брать кусок гавна в тренеры

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 января 2020, 13:12

      Идиот.. Помоему Карло не стоит возвращаться туда.. Хотя жаль клуб, последние годы очень приятное впечатление оставлял

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 19 января 2020, 13:08

      Уволь себя, чудак на букву м. Не ошибешься.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 января 2020, 13:07

      ржу не могу))

      5
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