Football Italia: президент «Наполи» жалеет, что уволил Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
По информации источника, ссылающегося на Gazzetta dello Sport, де Лаурентис разозлен результатами команды при Гаттузо и жалеет, что отправил в отставку Карло Анчелотти.
Отмечается, что возвращение Анчелотти в ближайшее время исключено как минимум из-за того, что 22 декабря 2019 года итальянский специалист возглавил «Эвертон».
- Гаттузо стал главным тренером «Наполи» 11 декабря 2019 года.
- Под его руководством неаполитанцы провели пять матчей в Серии А и проиграли четыре из них.
- «Наполи» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Источник: Football Italia