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Football Italia: президент «Наполи» жалеет, что уволил Анчелотти

19 января 2020, 12:19
14

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, ссылающегося на Gazzetta dello Sport, де Лаурентис разозлен результатами команды при Гаттузо и жалеет, что отправил в отставку Карло Анчелотти.

Отмечается, что возвращение Анчелотти в ближайшее время исключено как минимум из-за того, что 22 декабря 2019 года итальянский специалист возглавил «Эвертон».

  • Гаттузо стал главным тренером «Наполи» 11 декабря 2019 года.
  • Под его руководством неаполитанцы провели пять матчей в Серии А и проиграли четыре из них.
  • «Наполи» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Анчелотти Карло Гаттузо Дженнаро Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (14)
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Cules2013
1579425860
цирк
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Dark_Soul
1579425935
Я уже писал, что Де Лаурентис клоун, отмечу это еще раз))
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BarStep
1579426995
Хороший футболист и такой же хороший тренер - это, как говорят в Одессе две большие разницы... Бывают конечно исключения, но довольно-таки редко..
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Viper for CSKA
1579428089
Итальянцам конечно свойственна импульсивность, но это перебор. Чем думали, когда Папу увольняли и брали Дженнаро? Или это очередной трюк продюссера с целью повысить эффективность тренера и команды посредством эмоционального давления на них? Бардак какой-то. Доиграется Де Лаурентис.
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Dizayner
1579428462
ржу не могу))
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Вомбат
1579428529
Уволь себя, чудак на букву м. Не ошибешься.
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mihail200606
1579428742
Идиот.. Помоему Карло не стоит возвращаться туда.. Хотя жаль клуб, последние годы очень приятное впечатление оставлял
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DeStar
1579430929
а вот и лидер в номинации " дегенерат года" нарисовался. А не фиг брать кусок гавна в тренеры
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Saracen Jr
1579433279
Ага. Пусть ещё Анри возьмут. Вот точно будут красавчиками.
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zigbert
1579615069
Поезд ушел. Анчелотти теперь не вернуть. А вот Гаттузо сейчас не позавидуешь.
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