Дивеев: «Иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем первом годе в московской команде.
[После перехода в ЦСКА] моя жизнь сразу перевернулась. В «Уфе» почти не играл, только тренировался. А Виктор Михайлович сказал: «Готовься, может, будешь играть в стартовом составе».
Я дебютировал за ЦСКА в матче с «Рубином» и начал выходить в основе постоянно. Не знаю, может быть, иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо», – сказал Дивеев.
- Дивеев пришел в ЦСКА в феврале 2019 года на правах аренды из «Уфы».
- В июле ЦСКА выкупил трансфер защитника за 1,5 млн евро.
- В этом сезоне Дивеев провел 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: официальный сайт ЦСКА