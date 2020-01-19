Дивеев: «Иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем первом годе в московской команде.

[После перехода в ЦСКА] моя жизнь сразу перевернулась. В «Уфе» почти не играл, только тренировался. А Виктор Михайлович сказал: «Готовься, может, будешь играть в стартовом составе».

Я дебютировал за ЦСКА в матче с «Рубином» и начал выходить в основе постоянно. Не знаю, может быть, иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо», – сказал Дивеев.