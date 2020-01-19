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  • Дивеев: «Иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо»

Дивеев: «Иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо»

19 января 2020, 08:15

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем первом годе в московской команде.

[После перехода в ЦСКА] моя жизнь сразу перевернулась. В «Уфе» почти не играл, только тренировался. А Виктор Михайлович сказал: «Готовься, может, будешь играть в стартовом составе».

Я дебютировал за ЦСКА в матче с «Рубином» и начал выходить в основе постоянно. Не знаю, может быть, иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо», – сказал Дивеев.

  • Дивеев пришел в ЦСКА в феврале 2019 года на правах аренды из «Уфы».
  • В июле ЦСКА выкупил трансфер защитника за 1,5 млн евро.
  • В этом сезоне Дивеев провел 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
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