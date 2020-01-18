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    Примера. Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» и вывел команду на первое место

    Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро оформил дубль в матче с «Севильей». Эти голы принесли мадридцам три очка и вывели их на первое место в таблице.

    «Севилья» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2008 года. В таблице команда Хулена Лопетеги осталась на четвертой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Реал – Севилья – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Каземиро, 57; 1:1 – Де Йонг, 64; 2:1 – Каземиро, 69.

    «Реал»: Куртуа, Марсело (Менди, 71), Милитао, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго (Винисиус, 62), Васкес, Йович (Бензема, 62).

    «Севилья»: Вацлик, Навас, Регилон, Карлос, Кунде, Фернандо, Банега (Лопеш, 80), Гудель, Васкес (Торрес, 75), Мунир (Эн-Несири, 67), де Йонг.

    Предупреждения: Модрич, 37; Карвахаль, 87; Каземиро, 88 – Банега, 54.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3211

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Похоже реал очухался, думаю мешки из сити опять без лч

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      Рейтинг: +9201

      DeStar 4 часа назад

      каземиро крут) второй тайм только глянул, но там самое важно) вини.. как обычно, классный же игрок) но забивать это не его, правда парочку идеальных пасов отдал под гол)

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