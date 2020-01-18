Примера. Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» и вывел команду на первое место

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро оформил дубль в матче с «Севильей». Эти голы принесли мадридцам три очка и вывели их на первое место в таблице.

«Севилья» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2008 года. В таблице команда Хулена Лопетеги осталась на четвертой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Реал – Севилья – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 57; 1:1 – Де Йонг, 64; 2:1 – Каземиро, 69.

«Реал»: Куртуа, Марсело (Менди, 71), Милитао, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго (Винисиус, 62), Васкес, Йович (Бензема, 62).

«Севилья»: Вацлик, Навас, Регилон, Карлос, Кунде, Фернандо, Банега (Лопеш, 80), Гудель, Васкес (Торрес, 75), Мунир (Эн-Несири, 67), де Йонг.

Предупреждения: Модрич, 37; Карвахаль, 87; Каземиро, 88 – Банега, 54.

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