Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Мое кредо – это футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»

Глушаков: «Мое кредо – это футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»

17 января 2020, 12:31
3

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал высказывание адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, сообщившего, что футболист не пришел на очередное заседание суда.

«На сборах! Мое кредо — это футбол, если ты не знаешь. Еще работаете? Те же лица, те же схемы. P.S. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей! Забываю, как его зовут», – написал Глушаков в сторис инстаграма.

В четверг суд перенес заседание по делу Глушакова из-за его отсутствия. «Это нормальная ситуация для Глушакова. Отсутствие на суде – его кредо», – заявил Жорин.

  • В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене о защите чести и достоинства с требованием взыскать с нее 204 миллиона рублей.
  • Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.

Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1579254252
Глушак обычный тупой футболер.. Че от него хотеть..
Ответить
Hektor 84
1579254606
Желтуха на сайте. Кто это читает?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+