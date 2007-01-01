Глушаков: «Мое кредо – это футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал высказывание адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, сообщившего, что футболист не пришел на очередное заседание суда.
«На сборах! Мое кредо — это футбол, если ты не знаешь. Еще работаете? Те же лица, те же схемы. P.S. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей! Забываю, как его зовут», – написал Глушаков в сторис инстаграма.
В четверг суд перенес заседание по делу Глушакова из-за его отсутствия. «Это нормальная ситуация для Глушакова. Отсутствие на суде – его кредо», – заявил Жорин.
- В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене о защите чести и достоинства с требованием взыскать с нее 204 миллиона рублей.
- Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.