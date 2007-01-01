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    Глушаков: «Мое кредо – это футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал высказывание адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, сообщившего, что футболист не пришел на очередное заседание суда.

    «На сборах! Мое кредо — это футбол, если ты не знаешь. Еще работаете? Те же лица, те же схемы. P.S. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей! Забываю, как его зовут», – написал Глушаков в сторис инстаграма.

    В четверг суд перенес заседание по делу Глушакова из-за его отсутствия. «Это нормальная ситуация для Глушакова. Отсутствие на суде – его кредо», – заявил Жорин.

    • В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене о защите чести и достоинства с требованием взыскать с нее 204 миллиона рублей.
    • Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 20 минут назад

      Желтуха на сайте. Кто это читает?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6584

      mihail200606 26 минут назад

      Глушак обычный тупой футболер.. Че от него хотеть..

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