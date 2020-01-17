Глушаков: «Мое кредо – это футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал высказывание адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, сообщившего, что футболист не пришел на очередное заседание суда.

«На сборах! Мое кредо — это футбол, если ты не знаешь. Еще работаете? Те же лица, те же схемы. P.S. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей! Забываю, как его зовут», – написал Глушаков в сторис инстаграма.

В четверг суд перенес заседание по делу Глушакова из-за его отсутствия. «Это нормальная ситуация для Глушакова. Отсутствие на суде – его кредо», – заявил Жорин.