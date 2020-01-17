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Тарханов: «Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило»

17 января 2020, 09:23
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Вице-президент «Пюника» Александр Тарханов вспомнил, как узнал о том, что болен онкологическим заболеванием.

«Рак мне нашли в России. Я все время езжу отдыхать в Железноводск. Особенно когда были камни в почках – проводил там 10 лет подряд. Сейчас их уже нет, но именно там у меня обнаружили проблемы с щитовидкой. Мне 45 или чуть больше. Врач проверила всего: сердце работает, сосуды чистые. Спрашивает: «Щитовидку проверял когда-нибудь?» – «Нет». – «Давай проверим? Мужчинам после 40 надо это делать». Там стояла очередь, говорю ей: «Не хочется в ней тоже стоять». Врач оказалась футбольной болельщицей: «Давай без очереди проведу».

Проверила – и нашла у меня узелки. Они бывают двух типов: гормональные и опухоль, или новообразования. Врач попросила дообследоваться, но я поехал работать в Литву и забыл обо всем. Когда вспомнил, сходил в клинику. Когда сообщили о результатах, я с друзьями парился в бане. Позвонили по телефону: «У тебя рак». Даже сказали его название, которое я уже забыл. Ответил: «Ну, хорошо, спасибо, что предупредили». Друзья сразу: «Ну чего у тебя?» – «Пойдем попаримся. А то, может, в последний раз». И ушли в парилку. Потом выпили пива. Через неделю я уже сделал операцию. В сентябре с того события исполнилось 13 лет.

Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже все, четвертая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались все-таки не гормональными», – вспоминает Тарханов.

  • Сейчас у Тарханова ремиссия.
  • Последний год работал с армянским «Пюником».

Источник: Sports.ru
Пюник Тарханов Александр
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1579247493
«Болезнь» — результат адаптации организма к неподходящим условиям среды обитания. Ожирение — дополнительная водо-жировая ткань выполняет функцию защитной оболочки; уменьшает чувствительность нервных окончаний, "забирая" на себя переизбыток энергии ЭМИ. Помогает в построении защиты, конечно же — "неправильное питание", как необходимость. Раковая опухоль — подобно ожирению, это снижение чувствительности и способ защиты жизненно важных органов. Помогают в этом: "пищевые" красители, ароматизаторы, консерванты, и другие концентраты химических соединений (в т.ч. бытовые и медицинские), без которых, как следствие, некоторые не могут. Организм так устроен — при опасности или стрессе, вместе с адреналином, кортизолом и другими гормонами, увеличивается рост клеток; это его нормальная защитная реакция — так, собственно, затягиваются раны и происходит увеличение лейкоцитов. Но, когда это происходит постоянно — функция даёт сбой и начинается рост опухолей; дальше зависит от иммунитета — будет процесс контролируемым или нет.
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