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    Тарханов: «Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило»

    Вице-президент «Пюника» Александр Тарханов вспомнил, как узнал о том, что болен онкологическим заболеванием.

    «Рак мне нашли в России. Я все время езжу отдыхать в Железноводск. Особенно когда были камни в почках – проводил там 10 лет подряд. Сейчас их уже нет, но именно там у меня обнаружили проблемы с щитовидкой. Мне 45 или чуть больше. Врач проверила всего: сердце работает, сосуды чистые. Спрашивает: «Щитовидку проверял когда-нибудь?» – «Нет». – «Давай проверим? Мужчинам после 40 надо это делать». Там стояла очередь, говорю ей: «Не хочется в ней тоже стоять». Врач оказалась футбольной болельщицей: «Давай без очереди проведу».

    Проверила – и нашла у меня узелки. Они бывают двух типов: гормональные и опухоль, или новообразования. Врач попросила дообследоваться, но я поехал работать в Литву и забыл обо всем. Когда вспомнил, сходил в клинику. Когда сообщили о результатах, я с друзьями парился в бане. Позвонили по телефону: «У тебя рак». Даже сказали его название, которое я уже забыл. Ответил: «Ну, хорошо, спасибо, что предупредили». Друзья сразу: «Ну чего у тебя?» – «Пойдем попаримся. А то, может, в последний раз». И ушли в парилку. Потом выпили пива. Через неделю я уже сделал операцию. В сентябре с того события исполнилось 13 лет.

    Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже все, четвертая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались все-таки не гормональными», – вспоминает Тарханов.

    • Сейчас у Тарханова ремиссия.
    • Последний год работал с армянским «Пюником».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 2 часа назад

      «Болезнь» — результат адаптации организма к неподходящим условиям среды обитания.

      Ожирение — дополнительная водо-жировая ткань выполняет функцию защитной оболочки; уменьшает чувствительность нервных окончаний, "забирая" на себя переизбыток энергии ЭМИ. Помогает в построении защиты, конечно же — "неправильное питание", как необходимость.

      Раковая опухоль — подобно ожирению, это снижение чувствительности и способ защиты жизненно важных органов. Помогают в этом: "пищевые" красители, ароматизаторы, консерванты, и другие концентраты химических соединений (в т.ч. бытовые и медицинские), без которых, как следствие, некоторые не могут.

      Организм так устроен — при опасности или стрессе, вместе с адреналином, кортизолом и другими гормонами, увеличивается рост клеток; это его нормальная защитная реакция — так, собственно, затягиваются раны и происходит увеличение лейкоцитов. Но, когда это происходит постоянно — функция даёт сбой и начинается рост опухолей; дальше зависит от иммунитета — будет процесс контролируемым или нет.

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