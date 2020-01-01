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    Гнабри вернулся в общую группу «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри восстановился после травмы и вернулся в общую группу мюнхенцев.

    Футболист выбыл на 11 дней из-за проблем с ахилловым сухожилием, возникшими во время сбора клуба в Дохе. В четверг Гнабри вернулся к тренировкам.

    • Серж не пропустил матчи чемпионата Германии, потому что в этот период турнир ушел на перерыв.
    • В текущем сезоне Гнабри сыграл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.
    • В воскресенье, 19 января, «Бавария» сыграет с «Гертой».

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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