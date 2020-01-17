Гнабри вернулся в общую группу «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри восстановился после травмы и вернулся в общую группу мюнхенцев.
Футболист выбыл на 11 дней из-за проблем с ахилловым сухожилием, возникшими во время сбора клуба в Дохе. В четверг Гнабри вернулся к тренировкам.
- Серж не пропустил матчи чемпионата Германии, потому что в этот период турнир ушел на перерыв.
- В текущем сезоне Гнабри сыграл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.
- В воскресенье, 19 января, «Бавария» сыграет с «Гертой».
Источник: Официальный сайт «Баварии»