Гнабри вернулся в общую группу «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри восстановился после травмы и вернулся в общую группу мюнхенцев.

Футболист выбыл на 11 дней из-за проблем с ахилловым сухожилием, возникшими во время сбора клуба в Дохе. В четверг Гнабри вернулся к тренировкам.