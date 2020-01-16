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    Понсе: «Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. Он дико умеет убеждать»

    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

    — Скажу не только за себя — тренер это требует от всех. Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, все-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Все время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

    — Круто, когда тренер — фактически из того же поколения, что и команда?

    — Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях.

    — Весной «Спартак» может зацепиться только за Кубок, в чемпионате проблемы. Что вас мотивирует на оставшуюся часть сезона?

    — Все просто — надо вернуть веру болельщиков и чувство собственного достоинства. Как? Победами и красивой игрой. Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен. Надо подняться как можно выше. Времени мало, график плотный. Но тем интереснее, – сказал Понсе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2020 13:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21493

      oyabun 21 час назад

      Очень приятно слышать что игроки четко понимают тренерские установки. И вдвойне приятно будет если они их воплотят на поле своей игрой. Языком молотить то все умеют.

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      Рейтинг: +7051

      derrik2000 21 час назад

      "Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен."

      Я, твоюдушумать, дам "чемпионат тоже важен"!

      ДВЕ ЦЕЛИ в весеннем отрезке должно быть - чемпионат и кубок!
      Иначе на кой хрен вы нужны в Спартаке?!!!
      ЭТО - СПАРТАК, а не какая -нибудь Боруссия Дортмунд! )))

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      Рейтинг: +11235

      vka1970 21 час назад

      Весна покажет, что заходит и что выходит.
      А главное как........

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      Рейтинг: +3126

      JTherry 22 часа назад

      Все слова Тедеско заходят на 100 процентов...
      ...мистер Кольт убеждает тоже хорошо) ЗП надо отрабатывать, Эсекиль...

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      Рейтинг: +5943

      ilichkadr 22 часа назад

      Помимо захода захода на 100 процентов, должен быть и выход не ниже 30 процентов. Тогда можно с чистой совестью осознавать, что зарплату получаешь не зря.

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