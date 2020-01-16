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  • Понсе: «Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. Он дико умеет убеждать»

Понсе: «Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. Он дико умеет убеждать»

16 января 2020, 13:29
6

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

— Скажу не только за себя — тренер это требует от всех. Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, все-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Все время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

— Круто, когда тренер — фактически из того же поколения, что и команда?

— Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях.

— Весной «Спартак» может зацепиться только за Кубок, в чемпионате проблемы. Что вас мотивирует на оставшуюся часть сезона?

— Все просто — надо вернуть веру болельщиков и чувство собственного достоинства. Как? Победами и красивой игрой. Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен. Надо подняться как можно выше. Времени мало, график плотный. Но тем интереснее, – сказал Понсе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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ilichkadr
1579173363
Помимо захода захода на 100 процентов, должен быть и выход не ниже 30 процентов. Тогда можно с чистой совестью осознавать, что зарплату получаешь не зря.
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JTherry
1579173908
Все слова Тедеско заходят на 100 процентов... ...мистер Кольт убеждает тоже хорошо) ЗП надо отрабатывать, Эсекиль...
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vka1970
1579177833
Весна покажет, что заходит и что выходит. А главное как........
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derrik2000
1579178290
"Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен." Я, твоюдушумать, дам "чемпионат тоже важен"! ДВЕ ЦЕЛИ в весеннем отрезке должно быть - чемпионат и кубок! Иначе на кой хрен вы нужны в Спартаке?!!! ЭТО - СПАРТАК, а не какая -нибудь Боруссия Дортмунд! )))
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oyabun
1579179608
Очень приятно слышать что игроки четко понимают тренерские установки. И вдвойне приятно будет если они их воплотят на поле своей игрой. Языком молотить то все умеют.
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zigbert
1579270244
Взаимопонимание между тренером и игроком ,залог хорошей игры.
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