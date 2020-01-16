Понсе: «Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. Он дико умеет убеждать»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

— Скажу не только за себя — тренер это требует от всех. Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, все-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Все время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

— Круто, когда тренер — фактически из того же поколения, что и команда?

— Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях.

— Весной «Спартак» может зацепиться только за Кубок, в чемпионате проблемы. Что вас мотивирует на оставшуюся часть сезона?

— Все просто — надо вернуть веру болельщиков и чувство собственного достоинства. Как? Победами и красивой игрой. Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен. Надо подняться как можно выше. Времени мало, график плотный. Но тем интереснее, – сказал Понсе.