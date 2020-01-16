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Дзагоев: «Головин сделал правильный выбор, перейдя в «Монако», а вот сейчас было бы здорово переехать в «Челси»

16 января 2020, 07:32

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мыслями о карьере своего бывшего одноклубника Александра Головина.

– За Головиным следите?

– Давно не общались, но слышал, что у Саши все складывается в «Монако». Это очень хороший игрок, рад, что у него там получается. К тому же, Голова уехал в правильном возрасте.

– Он поступил верно, выбрав «Монако», а не «Челси»?

– Думаю, да. Когда решался вопрос с трансфером, мы были вместе в сборной. И я Саше говорил, что в «Монако» он точно будет играть. А в «Челси» – не факт, там тогда был Азар, Виллиан стабильно выходил на поле. А вот сейчас Голове было бы здорово в Лондон переехать – многие ушли из «Челси», там в основном играют молодые. Но, считаю, тогда он сделал правильный выбор.

– Многие полагают, что если футболист долго играет в РПЛ, потом ему сложно привыкнуть к скоростям АПЛ.

– На самом деле, это иллюзия. Сужу по себе в Лиге чемпионов: в первом матче кажется, что все летают, а уже во втором все как обычно. К тому же, сам Саша далеко не медленный игрок. Учитывая, что он сейчас выступает во Франции, где уже неплохие скорости, к АПЛ или Ла Лиге быстро привыкнет. Надеюсь, когда-нибудь Головин поиграет в «Челси», «Барселоне» или «Реале».

  • Летом 2018 года Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.
  • За 2,5 сезона россиянин сыграл 56 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал семь ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Челси Дзагоев Алан Головин Александр
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