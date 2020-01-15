«СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается уходить из клуба.

Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба.

Кроме того, с немецким тренером при подписании контракта обсуждалось, что активных действий от «Спартака» в зимнее трансферное окно ждать не следует.

Тедеско назначили осенью.

Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

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