«СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается уходить из клуба.
Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба.
Кроме того, с немецким тренером при подписании контракта обсуждалось, что активных действий от «Спартака» в зимнее трансферное окно ждать не следует.
- Тедеско назначили осенью.
- Сейчас «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»