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  • «СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством

«СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством

15 января 2020, 13:47
21

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается уходить из клуба.

Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба.

Кроме того, с немецким тренером при подписании контракта обсуждалось, что активных действий от «Спартака» в зимнее трансферное окно ждать не следует.

Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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ilichkadr
1579087860
Оснований для ухода пока нет, поскольку ещё не со всем разобрался и не начудил по-крупному. 4 марта покажет, что Тедеско и еже с ним наколядовали зимой.
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батог
1579088718
Ну что Спорт-Экспресс, вот и тема появилась, а то заплесневели уже !
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derrik2000
1579089307
"Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба." Примерно такие же слова слышали и от Кононова, и от пресс-службы команды ДО Тедеско. И ДО Кононова тоже. А потом - БАЦ! - и новый главный тренер. Так что уже учёные, верим только свершившимся фактом, краем глаза смотря на турнирную таблицу и ИГРУ команды во время весеннего отрезка чемпионата.
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PNZ1985
1579089864
А тем временем Пиллипчук все ближе и ближе)
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n1hat
1579090240
Начинается блин, эта ***.ая чихарда, раскачивают лодку как хотят, *****.сы из СМИ
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vka1970
1579097195
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, А беззубые старухи их разносят по умам. СЭ пора вставной челюстью обзавестись............
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zigbert
1579098041
Почему то в это больше верится чем в предыдущее сообщение.
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Plyash
1579098572
"Спорт-Экспресс",член бы вам в ротэсс.Надоели уже.
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афоня72
1579103876
никто не хочет уходить!
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vladimir-7
1579107166
...а у руководства клуба, тоже нет претензий к Тедеско?
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