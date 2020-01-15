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    «СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством

    По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается уходить из клуба.

    Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба.

    Кроме того, с немецким тренером при подписании контракта обсуждалось, что активных действий от «Спартака» в зимнее трансферное окно ждать не следует.

    Metaratings: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак». У тренера напряженные отношения с Цорном


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 13:47
    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 17 часов назад

      ...а у руководства клуба, тоже нет претензий к Тедеско?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > vladimir-7 16 часов назад

      А почему должны быть претензии ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > VVM1964 16 часов назад

      Потому, что у Цорна к Тедеско есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > vladimir-7 15 часов назад

      Если верить всему что говорят и пишут - то согласно этому мы завтра будем жить в раю , сегодня ПРЕЗИДЕНТ дал такой наказ )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19648

      афоня72 18 часов назад

      никто не хочет уходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 19 часов назад

      "Спорт-Экспресс",член бы вам в ротэсс.Надоели уже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75148

      zigbert 20 часов назад

      Почему то в это больше верится чем в предыдущее сообщение.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 20 часов назад

      Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи их разносят по умам.
      СЭ пора вставной челюстью обзавестись............

      7
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    • ...
      Рейтинг: +751

      Taps 20 часов назад

      Сам не хочет, помогут уйти ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer 22 часа назад

      Интересно, в перечень "личных амбициозных задач" немца, кроме размера ЗП, возвращения, после "перекантовки" в РПЛ в сильный чемпионат и проч.. что-нибудь, связанное со Спартаком входит?)))
      Пока, судя по результатам, таких "пунктиков" в личном жизненном бизнес плане гастролёр не формулирует)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +36708

      portero > solodealer 20 часов назад

      получать хорошую з/п тоже задача главная для большинства.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer > portero 3 часа назад

      Кто бы сомневался,но не забывайте: - "чёрт, как всегда, сидит в деталях:
      1. "Получать" и "зарабатывать" - это разные вещи.
      2. Некоторым "специалистам" некоторые задачи НЕ ПО ЗУБАМ НИ ЗА КАКУЮ ЗАРПЛАТУ! Хоть озолоти их)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      n1hat 22 часа назад

      Начинается блин, эта ***.ая чихарда, раскачивают лодку как хотят, *****.сы из СМИ

      3
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      Рейтинг: +1280

      PNZ1985 22 часа назад

      А тем временем Пиллипчук все ближе и ближе)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1352

      neim > PNZ1985 16 часов назад

      Пилипчук подкрался не заметно ?

      0
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      Рейтинг: +7035

      derrik2000 22 часа назад

      "Специалист комфортно чувствует себя в московском клубе и в России, ставит перед собой амбициозные задачи. У Тедеско нет никаких разногласий с руководством клуба."

      Примерно такие же слова слышали и от Кононова, и от пресс-службы команды ДО Тедеско.
      И ДО Кононова тоже.
      А потом - БАЦ! - и новый главный тренер.
      Так что уже учёные, верим только свершившимся фактом, краем глаза смотря на турнирную таблицу и ИГРУ команды во время весеннего отрезка чемпионата.

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