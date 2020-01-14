Главные новости дня. «Зенит» – в топ-30 клубов Европы по доходам, Нойер может уйти из «Баварии»

«МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов.
«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19.
Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме «0,5+1+1».
«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19.
Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих.
«Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба.
Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления.
Нойер может летом покинуть «Баварию».
Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?
Источник: Бомбардир.ру