Главные новости дня. «Зенит» – в топ-30 клубов Европы по доходам, Нойер может уйти из «Баварии»

«МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов.

«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19.

Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме «0,5+1+1».

«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19.

Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих.

«Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба.

Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления.

Нойер может летом покинуть «Баварию».

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?