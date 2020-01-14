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Главные новости дня. «Зенит» – в топ-30 клубов Европы по доходам, Нойер может уйти из «Баварии»

14 января 2020, 23:40

«МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов.

«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19.

Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме «0,5+1+1».

«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19.

Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих.

«Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба.

Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления.

Нойер может летом покинуть «Баварию».

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Источник: Бомбардир.ру
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