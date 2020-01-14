Нойер может летом покинуть «Баварию»

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
Сообщается, что 33-летний футболист негативно отреагировал на новость о трансфере голкипера «Шальке» Александра Нюбеля.
После этого Нойер решил не спешить с подписанием нового контракта с клубом.
Интерес к немцу проявляет «Ювентус».
- Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
- На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.
- Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году.
Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»
Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом
Источник: France Football