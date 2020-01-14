Нойер может летом покинуть «Баварию»

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.

Сообщается, что 33-летний футболист негативно отреагировал на новость о трансфере голкипера «Шальке» Александра Нюбеля.

После этого Нойер решил не спешить с подписанием нового контракта с клубом.

Интерес к немцу проявляет «Ювентус».

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.

Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году.

Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

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