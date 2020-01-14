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    Нойер может летом покинуть «Баварию»

    По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.

    Сообщается, что 33-летний футболист негативно отреагировал на новость о трансфере голкипера «Шальке» Александра Нюбеля.

    После этого Нойер решил не спешить с подписанием нового контракта с клубом.

    Интерес к немцу проявляет «Ювентус».

    • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.
    • Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году.

    Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

    Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

    Источник: France Football

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    14.01.2020 21:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +350

      Artemka444 14 января, 23:32

      так давно пора уже!!!
      И в сборной ноже!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2622

      zatonn 14 января, 23:10

      Ничем не обоснованный бред

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2223

      BlackMurder > zatonn 15 января, 05:39

      Бред не бред, но он после травмы неплохо так сдал, да капитан, да обидно, но я считаю, что лучше ему покинуть клуб, молодежь надо набивать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5917

      ilichkadr 14 января, 22:21

      Надо взять Нойера в Зенит, пока у него шкалят эмоции!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2223

      BlackMurder > ilichkadr 15 января, 10:02

      Зенит может только у Нойера в рот взять

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5917

      ilichkadr > BlackMurder 15 января, 13:16

      Сынок, ты видать очень озабоченный?

      0
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