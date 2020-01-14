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Нойер может летом покинуть «Баварию»

14 января 2020, 21:55
7

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.

Сообщается, что 33-летний футболист негативно отреагировал на новость о трансфере голкипера «Шальке» Александра Нюбеля.

После этого Нойер решил не спешить с подписанием нового контракта с клубом.

Интерес к немцу проявляет «Ювентус».

  • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
  • На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.
  • Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году.

Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

Источник: France Football
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (7)
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ilichkadr
1579029685
Надо взять Нойера в Зенит, пока у него шкалят эмоции!
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zatonn
1579032657
Ничем не обоснованный бред
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Artemka444
1579033977
так давно пора уже!!! И в сборной ноже!!!
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kyrja
1579426873
33 не возраст, не понятно для чего такая чехорда, буфон доказал что можно играть долго. да и правильно, нимецкая лига скучна, я ее не смотрю, он смело в англии или италии будет играть, х у л и сидеть в мюнхене всю жизнь?
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