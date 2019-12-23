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Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

23 декабря 2019, 22:20
3

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключил, что попробует свои силы за пределами Германии.

«Я никогда не говорил, что закончу карьеру в Германии. Но я также не говорил, что покину «Баварию». В настоящее время не представляю себя за границей, но знаю, что все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого», – сказал Нойер.

  • 33-летний голкипер выступает за «Баварию» с 2011 года.
  • На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.
  • Контракт между Нойером и мюнхенским клубом истекает в 2021 году.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (3)
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bset
1577130083
Когда уже наш футбол станет нормального уровня, как у испанцев или немцев, чтобы можно было сидеть в своем чемпионате и говорить об успешной карьере...
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zatonn
1577134267
Я понимаю, начались Рождественские каникулы, расслабление. Поэтому не воспринимайте всё всерьёз. Да, в 40 лет в МЛС, или в Китае, в 40, но не раньше.
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