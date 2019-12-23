Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключил, что попробует свои силы за пределами Германии.
«Я никогда не говорил, что закончу карьеру в Германии. Но я также не говорил, что покину «Баварию». В настоящее время не представляю себя за границей, но знаю, что все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого», – сказал Нойер.
- 33-летний голкипер выступает за «Баварию» с 2011 года.
- На его счету 362 матча и 259 пропущенных голов.
- Контракт между Нойером и мюнхенским клубом истекает в 2021 году.
Источник: Goal.com