Нойер: «Возможно, однажды захочу поиграть за границей»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключил, что попробует свои силы за пределами Германии.

«Я никогда не говорил, что закончу карьеру в Германии. Но я также не говорил, что покину «Баварию». В настоящее время не представляю себя за границей, но знаю, что все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого», – сказал Нойер.