Tuttosport: «Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации Tuttosport, туринский клуб стал фаворитом в борьбе за француза, поскольку интерес к нему со стороны «Реала» заметно снизился.
Чтобы не платить за хавбека всю требуемую сумму, «Ювентус» может включить в сделку Адриана Рабьо или Пауло Дибалу.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.
- За «Ювентус» он уже выступал с 2012 по 2016 год.
Источник: Tuttosport