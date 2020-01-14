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    Tuttosport: «Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба

    «Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации Tuttosport, туринский клуб стал фаворитом в борьбе за француза, поскольку интерес к нему со стороны «Реала» заметно снизился.

    Чтобы не платить за хавбека всю требуемую сумму, «Ювентус» может включить в сделку Адриана Рабьо или Пауло Дибалу.

    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.
    • За «Ювентус» он уже выступал с 2012 по 2016 год.

    Источник: Tuttosport

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    14.01.2020 19:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 15 января, 08:12

      маразм крепчал

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      Рейтинг: +2164

      Derzkiy1 14 января, 23:27

      Дибала Это просто вышка , МЮ с ним на много лучше играть будет , да и в Юве он лидер

      0
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      Рейтинг: +173

      Proker 14 января, 22:16

      Время Погба для Юве почти не реален)))

      0
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      Рейтинг: +9153

      DeStar 14 января, 22:11

      Дай бог чтоб не в реал.

      0
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      Рейтинг: +807

      petr69 14 января, 22:11

      Погба совершенно не нужен, может разрушить команду

      1
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 14 января, 22:04

      Дибала который щас довольно шикарен, ну бред же, дибалу всегда хотел в Мюнхене видеть

      1
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      Рейтинг: +308

      Oldtrafford83 14 января, 20:39

      Я только за если ещё и Дибалов перейдёт))

      0
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      Рейтинг: +2023

      Томик 14 января, 20:39

      За Дибалу надо Погба и доплату, а не наоборот. И вообще это бред напоминает.

      3
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      Рейтинг: +431

      _MATRIX_ 14 января, 20:20

      Как по мне, Дибала сейчас явно по-круче Погба будет. И уж тем более его включать в сделку по Погба - это вовсе маразм.

      5
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > _MATRIX_ 15 января, 01:32

      Явно круче, это очевидно Погда только вылез с лазарета! Он не играл совсем, Дибала совершенно не постоянный игрок. Погба ЧМ , к слову. Дибола не нужен МЮ, Рабье Да! Дибала это огромная лотерея! МЮ сейчас себе такое не может позволить.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Etiainen 14 января, 20:19

      Погба наверно не слышал про другие команды. только МЮ и Юве

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