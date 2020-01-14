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  • Tuttosport: «Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба

Tuttosport: «Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба

14 января 2020, 19:58
12

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Tuttosport, туринский клуб стал фаворитом в борьбе за француза, поскольку интерес к нему со стороны «Реала» заметно снизился.

Чтобы не платить за хавбека всю требуемую сумму, «Ювентус» может включить в сделку Адриана Рабьо или Пауло Дибалу.

  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.
  • За «Ювентус» он уже выступал с 2012 по 2016 год.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль Рабьо Адриан Дибала Пауло
Комментарии (12)
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_MATRIX_
1579022411
Как по мне, Дибала сейчас явно по-круче Погба будет. И уж тем более его включать в сделку по Погба - это вовсе маразм.
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Томик
1579023566
За Дибалу надо Погба и доплату, а не наоборот. И вообще это бред напоминает.
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Oldtrafford83
1579023593
Я только за если ещё и Дибалов перейдёт))
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BlackMurder
1579028694
Дибала который щас довольно шикарен, ну бред же, дибалу всегда хотел в Мюнхене видеть
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petr69
1579029087
Погба совершенно не нужен, может разрушить команду
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DeStar
1579029105
Дай бог чтоб не в реал.
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Proker
1579029405
Время Погба для Юве почти не реален)))
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Derzkiy1
1579033671
Дибала Это просто вышка , МЮ с ним на много лучше играть будет , да и в Юве он лидер
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Dizayner
1579065137
маразм крепчал
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Gothic_Spirit
1579217777
Бред сивой кобылы. Нам не нужна проститутка в составе
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