Tuttosport: «Ювентус» рассмотрит возможность включения Дибалы или Рабьо в сделку по Погба

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Tuttosport, туринский клуб стал фаворитом в борьбе за француза, поскольку интерес к нему со стороны «Реала» заметно снизился.

Чтобы не платить за хавбека всю требуемую сумму, «Ювентус» может включить в сделку Адриана Рабьо или Пауло Дибалу.