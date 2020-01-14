«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

По итогам сезона-2018/19 «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных клубов Европы.

«Зенит» заработал 180,4 миллиона евро, говорится в исследовании Deloitte. Доходы клуба из Петербурга учитывались до декабря 2018 года, так как в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года.

«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19