«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

Так надо не только доходы считать, но и расходы. А там легко увидеть, что Зенит - финансово убыточный проект.
По итогам сезона-2018/19 «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных клубов Европы.
«Зенит» заработал 180,4 миллиона евро, говорится в исследовании Deloitte. Доходы клуба из Петербурга учитывались до декабря 2018 года, так как в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года.
«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19
Международная консалтинговая компания. В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира.