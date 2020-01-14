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    «Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

    По итогам сезона-2018/19 «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных клубов Европы.

    «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро, говорится в исследовании Deloitte. Доходы клуба из Петербурга учитывались до декабря 2018 года, так как в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года.

    «Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

    Источник: Deloitte

    Международная консалтинговая компания. В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира. 

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    14.01.2020 12:24
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2291

      Павелий 15 января, 01:42

      Так надо не только доходы считать, но и расходы. А там легко увидеть, что Зенит - финансово убыточный проект.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Павелий 15 января, 08:21

      Не переживай Спам - без 5 минут банкрот . Кстати где ссылка то ? Которой ты тут меня стращал . И какой эффект она должна произвести ? Пока что ты только ещё больше убеждаешь меня , что ты - фанфарон обыкновенный .

      15
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    • ...
      Рейтинг: +1206

      ААМ 14 января, 15:54

      Deloitte смамовским фанам не указ. Они сами с усами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 14 января, 15:34

      Это по официальным данным, а по неофициальным-первое место.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1146

      alarm 14 января, 13:07

      позор тарасне!

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 12:50

      Зенит лучший !!! Купить за 50 000 рублей и продать 8-10 игроков в Сочи.
      Самому себе !!! В Европе до такого никогда не додумаются.
      При Путине , воровство и ложь - синонимы России !

      2
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      ...
      Рейтинг: +5917

      ilichkadr > Alekxei Z. 14 января, 13:03

      Иногда полезно читать ссылку на источник., особенно не далёким. "В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира". Это так, в порядке справки............

      11
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      Рейтинг: +551

      Spartak Piter 14 января, 12:28

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      Кто бы сомневался))))))А интересно если вычесть сутормина, пол состава Ростова по криминалу взятых в свое время? Как газпром через дочек покупает билеты и раздает. Формируя прибыль тем самым.

      -7
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      Рейтинг: +9061

      KLIM777 > Spartak Piter 14 января, 12:39

      как разволновался)) Иди заявление напиши, чтобы разобрались))

      18
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      ...
      Рейтинг: +551

      Spartak Piter > KLIM777 14 января, 12:46

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      Типичный ответ кремлебота)

      -6
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      Рейтинг: +5917

      ilichkadr > Spartak Piter 14 января, 13:10

      А прибыль здесь причём? Речь идет о заработанном бабле, а не о том, кто и как друг у друга мелочь по карманам тырит.

      13
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      Рейтинг: +3504

      RotBerg > KLIM777 14 января, 13:45

      Да это зависть в нем банальная, просто сам себе признаться боится) самый дорогой игрок которого продавал Спартак это Промес за 20ку ) набрали шлака на 40 лямов два ведра))

      11
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Spartak Piter 14 января, 15:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Где ты пол состава Ростова насчитал ? Речь напомню идет про 2019-й год .

      -22
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > KLIM777 14 января, 15:38

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      Понятно , что у ему подобным желчь через край лезет . Особенно когда сами в полной жопе , каждый успех заклятых врагов вызывает непроизвольный выброс параши в кровь и дерьма изо рта .

      -25
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Spartak Piter 14 января, 15:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть мнение , что у тебя с Литейным 4 долгая плодотворная переписка .

      -24
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      Рейтинг: +5917

      ilichkadr > пьяныйхоровод 14 января, 22:19

      Не, там не переписка, а состояние не стояния. Каждое упоминание о Литейном 4 сопровождается не произвольным выпадением кала.

      1
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 15 января, 12:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Радари - долбоящер зачмырённый , зря ты напрягаешься .

      -25
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