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  • «Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

«Зенит» вошел в топ-30 лучших клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

14 января 2020, 12:24
9

По итогам сезона-2018/19 «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных клубов Европы.

«Зенит» заработал 180,4 миллиона евро, говорится в исследовании Deloitte. Доходы клуба из Петербурга учитывались до декабря 2018 года, так как в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года.

«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

Источник: Deloitte

Международная консалтинговая компания. В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира. 

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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Spartak Piter
1578994112
Кто бы сомневался))))))А интересно если вычесть сутормина, пол состава Ростова по криминалу взятых в свое время? Как газпром через дочек покупает билеты и раздает. Формируя прибыль тем самым.
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vladimir-7
1579005279
Это по официальным данным, а по неофициальным-первое место.
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ААМ
1579006469
Deloitte смамовским фанам не указ. Они сами с усами.
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Павелий
1579041769
Так надо не только доходы считать, но и расходы. А там легко увидеть, что Зенит - финансово убыточный проект.
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