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    «Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

    По итогам сезона-2018/19 «Барселона» стала самой прибыльной командой Европы. Доход каталонцев составил почти 850 миллионов евро.

    Лучшие клубы Европы по доходам в сезоне-2018/19:

    1. «Барселона» – 840,8 миллиона евро;

    2. «Реал» – 757,3;

    3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5;

    4. «Бавария» – 660,1;

    5. «ПСЖ» – 635,9;

    6. «Манчестер Сити» – 610,6;

    7. «Ливерпуль» – 604,7;

    8. «Тоттенхэм» – 521,1;

    9. «Челси» – 513,1;

    10. «Ювентус» – 459,7.

    Источник: Deloitte

    Международная консалтинговая компания. В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира. 

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    14.01.2020 08:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2164

      Derzkiy1 14 января, 12:00

      Прошлый сезон для Реала и МЮ выдающий был ))) Ливерпуль с именем и ЛЧ взял но, ниже МС ... АПЛ больше бабок приносит? Не думаю, что у сити болельщиков больше

      0
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      ...
      Рейтинг: +681

      Дима Цэ > Derzkiy1 14 января, 12:34

      Англия живет футболом!

      0
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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 11:57

      Тут бы глянуть чистую прибыль

      2
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      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 14 января, 11:43

      При всей своей ситуации,удивляет третье место Ман.Юн.Классика жанра-сначала ты работаешь на имя,а дальше вы и без меня знаете...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2164

      Derzkiy1 > KOLBIS 14 января, 11:58

      Это одно из главных в жизни ) с начало работаешь на репутацию , потом она на тебя ) Спартак в России тоже самое )

      0
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      Рейтинг: +1638

      koli4ka 14 января, 09:48

      и чтобы прибыль из карманОв не лезла поменяли Вальверде...

      2
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      Рейтинг: +1146

      alarm 14 января, 09:30

      а спартак заработал 800 тыщ евро, отдав в аренду легенду клуба педрошу, купленного за 16 лямов. стыдно за спартак.

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