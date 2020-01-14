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  • «Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

14 января 2020, 08:52
6

По итогам сезона-2018/19 «Барселона» стала самой прибыльной командой Европы. Доход каталонцев составил почти 850 миллионов евро.

Лучшие клубы Европы по доходам в сезоне-2018/19:

1. «Барселона» – 840,8 миллиона евро;

2. «Реал» – 757,3;

3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5;

4. «Бавария» – 660,1;

5. «ПСЖ» – 635,9;

6. «Манчестер Сити» – 610,6;

7. «Ливерпуль» – 604,7;

8. «Тоттенхэм» – 521,1;

9. «Челси» – 513,1;

10. «Ювентус» – 459,7.

Источник: Deloitte

Международная консалтинговая компания. В 2017 году журнал Fortune включил Deloitte в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира. 

Испания. Примера Барселона
Комментарии (6)
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koli4ka
1578984526
и чтобы прибыль из карманОв не лезла поменяли Вальверде...
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KOLBIS
1578991385
При всей своей ситуации,удивляет третье место Ман.Юн.Классика жанра-сначала ты работаешь на имя,а дальше вы и без меня знаете...
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Cules2013
1578992258
Тут бы глянуть чистую прибыль
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Derzkiy1
1578992457
Прошлый сезон для Реала и МЮ выдающий был ))) Ливерпуль с именем и ЛЧ взял но, ниже МС ... АПЛ больше бабок приносит? Не думаю, что у сити болельщиков больше
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