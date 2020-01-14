«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

По итогам сезона-2018/19 «Барселона» стала самой прибыльной командой Европы. Доход каталонцев составил почти 850 миллионов евро.
Лучшие клубы Европы по доходам в сезоне-2018/19:
1. «Барселона» – 840,8 миллиона евро;
2. «Реал» – 757,3;
3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5;
4. «Бавария» – 660,1;
5. «ПСЖ» – 635,9;
6. «Манчестер Сити» – 610,6;
7. «Ливерпуль» – 604,7;
8. «Тоттенхэм» – 521,1;
9. «Челси» – 513,1;
10. «Ювентус» – 459,7.
Источник: Deloitte
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