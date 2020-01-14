«Барселона» заработала больше всех клубов в Европе по итогам сезона-2018/19

По итогам сезона-2018/19 «Барселона» стала самой прибыльной командой Европы. Доход каталонцев составил почти 850 миллионов евро.

Лучшие клубы Европы по доходам в сезоне-2018/19:

1. «Барселона» – 840,8 миллиона евро;

2. «Реал» – 757,3;

3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5;

4. «Бавария» – 660,1;

5. «ПСЖ» – 635,9;

6. «Манчестер Сити» – 610,6;

7. «Ливерпуль» – 604,7;

8. «Тоттенхэм» – 521,1;

9. «Челси» – 513,1;

10. «Ювентус» – 459,7.