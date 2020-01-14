Дзюба: «Тем, кто кричал мне всякие непотребности, я ответил группой Blue»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как провел праздничные выходные.

– Как прошли праздники, Новый год?

– Великолепно, потрясающе, вандерфульно, эмэйзинг. «Вандерфульно» – это Лунев, а «эмэйзинг» – школа Ивана Комиссарова.

– Все твои игрища, «Хогвартс» – что это было, кто организовал?

– Все детские вечеринки, это Иван Комиссаров, его девушка и я. Они вдохновители, а я больше организационные вопросы решаю.

– Какая судьба постигла латексные трусы и футболку?

– Это был экспромт, Иван прикольнулся. Он сначала вообще ходил как солист Queen, Фредди Меркьюри. Потом это увидели двое-трое, решили, давайте всех затащим сюда. Это было просто забавно. Не понимаю людей, которые без чувства юмора. Тем более, сколько кричали мне всяких непотребностей, вот я и ответил им группой Blue. Только Элтона Джона не хватило, – рассказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Зенита».

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.

То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.