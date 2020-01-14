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    Дзюба: «Тем, кто кричал мне всякие непотребности, я ответил группой Blue»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как провел праздничные выходные.

    – Как прошли праздники, Новый год?

    – Великолепно, потрясающе, вандерфульно, эмэйзинг. «Вандерфульно» – это Лунев, а «эмэйзинг» – школа Ивана Комиссарова.

    – Все твои игрища, «Хогвартс» – что это было, кто организовал?

    – Все детские вечеринки, это Иван Комиссаров, его девушка и я. Они вдохновители, а я больше организационные вопросы решаю.

    – Какая судьба постигла латексные трусы и футболку?

    – Это был экспромт, Иван прикольнулся. Он сначала вообще ходил как солист Queen, Фредди Меркьюри. Потом это увидели двое-трое, решили, давайте всех затащим сюда. Это было просто забавно. Не понимаю людей, которые без чувства юмора. Тем более, сколько кричали мне всяких непотребностей, вот я и ответил им группой Blue. Только Элтона Джона не хватило, – рассказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Зенита».

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
    • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    14.01.2020 18:47
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1686

      Д Альбертини 33 минуты назад

      Не было бы это все так смешно, если бы не было так печально...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9027

      Диктор 15 января, 05:46

      Дурак и сказать больше нечего.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Мост 15 января, 03:40

      "Какая отвратительная рожа!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4341

      Владислав Vlad 15 января, 02:42

      Когда в Германии беженцы стали насиловать немецких женщин, мужчины-немцы решили поддержать дам митингом, выйдя на митинг в женских платьях.) Т.е вместо того, что бы защитить баб, они нарядились, как бабы.
      Дзюбовская акция - что-то в таком же роде.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 15 января, 00:35

      Тупой был и ещё тупее...стал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      egrrr 14 января, 23:13

      срочно санитаров, и в отделение для буйных

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      rammax fcsm 14 января, 23:00

      какое мерзкое фото....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2356

      mutabor0992 14 января, 22:40

      Походу ему мрт нужно срочно сделать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      zabvo9406 14 января, 21:37

      Его, случайно, не стоя рожали???????

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 14 января, 21:34

      Дзюба , да ты забавник .
      " сколько кричали мне всяких непотребностей " - видимо не зря .

      13
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