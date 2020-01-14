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  • Дзюба: «Тем, кто кричал мне всякие непотребности, я ответил группой Blue»

Дзюба: «Тем, кто кричал мне всякие непотребности, я ответил группой Blue»

14 января 2020, 18:47
28

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как провел праздничные выходные.

– Как прошли праздники, Новый год?

– Великолепно, потрясающе, вандерфульно, эмэйзинг. «Вандерфульно» – это Лунев, а «эмэйзинг» – школа Ивана Комиссарова.

– Все твои игрища, «Хогвартс» – что это было, кто организовал?

– Все детские вечеринки, это Иван Комиссаров, его девушка и я. Они вдохновители, а я больше организационные вопросы решаю.

– Какая судьба постигла латексные трусы и футболку?

– Это был экспромт, Иван прикольнулся. Он сначала вообще ходил как солист Queen, Фредди Меркьюри. Потом это увидели двое-трое, решили, давайте всех затащим сюда. Это было просто забавно. Не понимаю людей, которые без чувства юмора. Тем более, сколько кричали мне всяких непотребностей, вот я и ответил им группой Blue. Только Элтона Джона не хватило, – рассказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Зенита».

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (28)
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dinar7777dinar
1579017239
Не ме не бе. Бестолочь по жизни.
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Skull_Boy
1579019682
Ну Blue, как раз под стать пи_дору
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seth343
1579022419
Что у него за чувство юмора? Дурачек)))))
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oyabun
1579022514
Мы должны быть в восторге от его Blue шалостей? Фиаско, однако..
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vka1970
1579023107
Нда. Я думал дно уже пройдено, но ошибся. Снизу неожиданно постучали.
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ufos73
1579023607
Как же глупо бомжи пиарят это бревно... Как говорится, специально захочешь и то не получится ))
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Hektor 84
1579023907
Кафе Голубая устрица из полицейской академии))))
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Hektor 84
1579024088
Бзюба вали уже в гейевропу!!! Там это никто не осудит. Еще и похвалят. Там не надо будет путать католическое Рождество с Православным.
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VVM1964
1579026871
Дзюба , да ты забавник . " сколько кричали мне всяких непотребностей " - видимо не зря .
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zabvo9406
1579027051
Его, случайно, не стоя рожали???????
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