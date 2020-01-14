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    Карпин назвал Семака лучшим тренером в России

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» назвал Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», лучшим тренером РПЛ.

    – Кто лучший тренер в России сейчас?

    – Думаю, что Семак.

    – Эмери – трениришка? Или красава?

    – Очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и поехать на дискотеку. В Европе это невозможно. Десять метров спокойно не пройдешь, тебе сразу напомнят – сказал Карпин.

    • В прошлом сезоне Семак привел «Зенит» к чемпионству.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    14.01.2020 15:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:17

      А как же космос Стас? Сборную на евро вывел и Россию почти чемпионом мира , ну если бы Дубиньо Хет трик сделал))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 14 января, 17:58

      Думаю, он поскромничал. Сам Карпин показывает чудеса. Без денег, с составом так себе команда борется за медали

      3
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    • ...
      Рейтинг: +442

      O-Z 14 января, 16:45

      Думаю Валера здесь ошибся, либо они друзья. На данный момент нет лучших, т.к нет результатов в европе. Если судить по РПЛ то лучший Гончаренко, не каждый тренер будет копаться в таком дерьме в каком сейчас его команда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3504

      RotBerg 14 января, 16:00

      То как Богданыч наладил микроклимат и создал коллектив уже многого стоит!

      0
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