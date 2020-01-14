Карпин назвал Семака лучшим тренером в России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» назвал Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», лучшим тренером РПЛ.

– Кто лучший тренер в России сейчас?

– Думаю, что Семак.

– Эмери – трениришка? Или красава?

– Очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и поехать на дискотеку. В Европе это невозможно. Десять метров спокойно не пройдешь, тебе сразу напомнят – сказал Карпин.