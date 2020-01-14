Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин назвал Семака лучшим тренером в России

14 января 2020, 15:22
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» назвал Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», лучшим тренером РПЛ.

– Кто лучший тренер в России сейчас?

– Думаю, что Семак.

– Эмери – трениришка? Или красава?

– Очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и поехать на дискотеку. В Европе это невозможно. Десять метров спокойно не пройдешь, тебе сразу напомнят – сказал Карпин.

  • В прошлом сезоне Семак привел «Зенит» к чемпионству.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Эмери Унаи Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1579006800
То как Богданыч наладил микроклимат и создал коллектив уже многого стоит!
Ответить
O-Z
1579009536
Думаю Валера здесь ошибся, либо они друзья. На данный момент нет лучших, т.к нет результатов в европе. Если судить по РПЛ то лучший Гончаренко, не каждый тренер будет копаться в таком дерьме в каком сейчас его команда.
Ответить
Давид59
1579013888
Думаю, он поскромничал. Сам Карпин показывает чудеса. Без денег, с составом так себе команда борется за медали
Ответить
Hektor 84
1579022267
А как же космос Стас? Сборную на евро вывел и Россию почти чемпионом мира , ну если бы Дубиньо Хет трик сделал))))))))))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+